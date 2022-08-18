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18 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

18 серпня у віті відзначають День поганої поезії. За церковним календарем 18 серпня - пам’ять мученика Евсігнія.

Четвер, 18 серпня 2022, 07:26
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Про це повідомляють #Букви.

18 серпня – День поганої поезії. Заснували це свято відомі творці інших цікавих подій – Рут та Томас Рой з компанії Wellcat Holidays. Колись Томас почав придумувати різні події, щоб принести в повсякденне життя трішки гумору. Тепер він робить це разом зі своєю дружиною.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Австралія – День ветеранів В’єтнаму
  • Болгарія – Свято Святого Івана Рильського
  • Індонезія – День Конституції
  • Північна Македонія – День збройних сил
  • Пакистан – День висадки дерев
  • Азербайджан та Казахстан: День прикордонника
  • Таїланд – Національний день науки
  • Гондурас – День Вудвудка

Цього дня у світі:

  • 293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.
  • 1201 — засновано місто Рига (Латвія).
  • 1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном II Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.
  • 1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.
  • 1786 — засновано Рейк’явік.
  • 1826 — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
  • 1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.
  • 1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
  • 1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців.
  • 1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
  • 1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи “Бітлз”.
  • 1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден “За заслуги”).
  • 2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

Яке сьогодні церковне свято:

18 серпня, православна церква згадує пам’ять мученика Евсігнія, що служив у війську 60 років та був співрозмовником святого мученика Василіска.
В народі Евсігнія називали Євстигнієм Житником, тому що до дня його пам’яті підходили до кінця жнива, тривала сівба озимих.

Прикмети:

  • Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде;
  • Не можна в полі співати – тільки по дорозі;
  • П’явки на поверхню води спливають – дощ буде;
  • Земляні черв’яки виповзли із-під землі – чекай дощу;
  • Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день. Якщо ж відлуння глухе, то наступний день буде похмурим;
  • Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки;
  • Чайки купаються у воді – до негоди.

Традиції:

  • 18 серпня, у день мученика Евсігнія, у Київській Русі вшановували ячмінь – колосовий хліб, що ще називали “житом” від слова “жити”. Цього дня замішували ячмінний хлібець з першого намолоту.
  • У цей день вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.
  • На свято Євсигнія наші предки їли сиру цибулю. Вірили, що це принесе міцне здоров’я і енергію.
  • Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.

Цього дня іменини відзначають:

Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.

Теги: 18 серпня, іменини, прикмети, свято, традиції, церковне свято

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