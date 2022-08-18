18 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

18 серпня – День поганої поезії. Заснували це свято відомі творці інших цікавих подій – Рут та Томас Рой з компанії Wellcat Holidays. Колись Томас почав придумувати різні події, щоб принести в повсякденне життя трішки гумору. Тепер він робить це разом зі своєю дружиною.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Австралія – День ветеранів В’єтнаму

Болгарія – Свято Святого Івана Рильського

Індонезія – День Конституції

Північна Македонія – День збройних сил

Пакистан – День висадки дерев

Азербайджан та Казахстан: День прикордонника

Таїланд – Національний день науки

Гондурас – День Вудвудка

Цього дня у світі:

293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.

1201 — засновано місто Рига (Латвія).

1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном II Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.

1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.

1786 — засновано Рейк’явік.

1826 — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.

1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.

1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.

1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців.

1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.

1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи “Бітлз”.

1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден “За заслуги”).

2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

Яке сьогодні церковне свято:

18 серпня, православна церква згадує пам’ять мученика Евсігнія, що служив у війську 60 років та був співрозмовником святого мученика Василіска.

В народі Евсігнія називали Євстигнієм Житником, тому що до дня його пам’яті підходили до кінця жнива, тривала сівба озимих.

Прикмети:

Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде;

Не можна в полі співати – тільки по дорозі;

П’явки на поверхню води спливають – дощ буде;

Земляні черв’яки виповзли із-під землі – чекай дощу;

Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день. Якщо ж відлуння глухе, то наступний день буде похмурим;

Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки;

Чайки купаються у воді – до негоди.

Традиції:

18 серпня, у день мученика Евсігнія, у Київській Русі вшановували ячмінь – колосовий хліб, що ще називали “житом” від слова “жити”. Цього дня замішували ячмінний хлібець з першого намолоту.

У цей день вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.

На свято Євсигнія наші предки їли сиру цибулю. Вірили, що це принесе міцне здоров’я і енергію.

Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.

Цього дня іменини відзначають:

Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.