18 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.
18 серпня – День поганої поезії. Заснували це свято відомі творці інших цікавих подій – Рут та Томас Рой з компанії Wellcat Holidays. Колись Томас почав придумувати різні події, щоб принести в повсякденне життя трішки гумору. Тепер він робить це разом зі своєю дружиною.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Австралія – День ветеранів В’єтнаму
- Болгарія – Свято Святого Івана Рильського
- Індонезія – День Конституції
- Північна Македонія – День збройних сил
- Пакистан – День висадки дерев
- Азербайджан та Казахстан: День прикордонника
- Таїланд – Національний день науки
- Гондурас – День Вудвудка
Цього дня у світі:
- 293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.
- 1201 — засновано місто Рига (Латвія).
- 1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном II Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.
- 1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.
- 1786 — засновано Рейк’явік.
- 1826 — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
- 1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.
- 1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
- 1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців.
- 1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
- 1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи “Бітлз”.
- 1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден “За заслуги”).
- 2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.
Яке сьогодні церковне свято:
18 серпня, православна церква згадує пам’ять мученика Евсігнія, що служив у війську 60 років та був співрозмовником святого мученика Василіска.
В народі Евсігнія називали Євстигнієм Житником, тому що до дня його пам’яті підходили до кінця жнива, тривала сівба озимих.
Прикмети:
- Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде;
- Не можна в полі співати – тільки по дорозі;
- П’явки на поверхню води спливають – дощ буде;
- Земляні черв’яки виповзли із-під землі – чекай дощу;
- Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день. Якщо ж відлуння глухе, то наступний день буде похмурим;
- Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки;
- Чайки купаються у воді – до негоди.
Традиції:
- 18 серпня, у день мученика Евсігнія, у Київській Русі вшановували ячмінь – колосовий хліб, що ще називали “житом” від слова “жити”. Цього дня замішували ячмінний хлібець з першого намолоту.
- У цей день вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.
- На свято Євсигнія наші предки їли сиру цибулю. Вірили, що це принесе міцне здоров’я і енергію.
- Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.
Цього дня іменини відзначають:
Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.
- За даними синоптиків 18 серпня майже у всіх українських областях – дощі та грози.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 17 серпня.