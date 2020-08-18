У вівторок, 18 серпня, українські православні християни згадують Євстигнія-Житника. За врожаєм деяких культур в цей день визначають - якою буде зима.

#Букви зібрали цікаві факти про свята в цей день.

В Австралії в цей день відзначають День ветеранів війни у ​​В’єтнамі. В Азербайджані і Казахстані – День прикордонника, в Росії – День географа.

В Україні в цей день згадують про заснування Почесної відзнаки президента України. Це була перша нагорода незалежної України. Такий знак започаткував перший президент країни Леонід Кравчук в 1992 році.

Також в цей день в 1941 році НКВД почав депортацію етнічних німців з Кримської АCСР. Всього було депортовано близько 65 тисяч громадян німецької національності.

Православні свята 18 серпня

Православна церква в цей день згадує праведну Нонну, мати святителя Григорія Богослова. П’ять членів її сім’ї були канонізовані. Чоловік Нонни був багатою людиною, але не приймав християнську віру.

Через якийсь час він також покаявся. Він став єпископом Назіанським і висвятив власного сина Григорія в сан пресвітера.

Сама Нонна прожила довге життя і померла в 374 році за чотири роки до поширення арійської єресі.

У народі кажуть, що на Нонни жаби востаннє співали свої пісні. У цей день вони замовкали перед зимівлею.

Народні прикмети на 18 серпня: що не можна робити

За часів Київської Русі в цей день славили ячмінь, який навіть в російській мові називали “жито” (від слова “жити”). Його сіяли в повний місяць, поки цвіте калина, на свіжому гної, перечікуючи західний вітер. Вважалося, що якщо під час сівби буде дути західний вітер, то ячмінь зійде поганий з малими колосками. А ще на Євстигнія-Житника замішували з першого намолоту ячмінний хлібець.

Великим успіхом вважалося знайти стебло з 12 колосками, яке в народі прозвали “житньою маткою”. Така знахідка обіцяла удачу у всіх починаннях і багатий урожай. Для цього стебло потрібно було принести додому і зберігати до наступного року, а під час посівної залишити його на полі.

Також збирали цибулю. У будинках розвішували зв’язки з цибулею, вважаючи, що так повітря очищається від бактерій і мікробів. Саме 18 серпня місили хліб з борошна першого помелу, щоб протягом року не відчувати нестачі в продовольстві і зберегти запаси до наступної весни.

Яка погода в цей день – таким і грудень буде.

Якщо цибуля достигала на 18 серпня – вважалося, що селянин врожай втратив.

Не можна в полі співати – тільки по дорозі.

П’явки на поверхню води спливають – дощ буде.

Земляні черв’яки виповзли 18 серпня із-під землі – чекай дощу.

Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день. Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, то наступний день буде похмурим.

Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки.

Чайки купаються у воді – до негоди.

Що не можна робити:

Заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також радили запивати хліб квасом).

Не рекомендується залишати дітей одних в кімнаті.

18 серпня: цей день в історії

1859 – Француз Жан Блонді перейшов по канату через Ніагарський водоспад, тримаючи на своїх плечах іншого акробата.

1868 – Французький астроном П’єр Жансен виявив в сонячному спектрі новий елемент – гелій.

1877 – американський астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса – Фобос.

1909 – Мер Токіо Юкіо Одзакі подарував Вашингтону 2000 вишневих дерев, які президент США Тафт вирішив висадити біля річки Потомак.

1920 – Ратифікована 19-а поправка до конституції США, що надала право голосувати жінкам.

Іменинники 18 серпня

1685 – Брук Тейлор, англійський математик, іменем якого названо ряд Тейлора.

1824 – П’єр Мартен, французький металург, винахідник мартенівського процесу.

1830 – Франц Йосиф I, імператор Австрійської імперії (1848-1916) і король Угорщини (1867-1916), який почав Першу світову війну.

1877 – Макс Фактор, американський парфумер єврейського походження, засновник косметичної компанії “Макс Фактор”.

1933 – Роман Поланскі (Раймунд Роман Ліблінг), американський кінорежисер, актор, продюсер і сценарист польського походження (“Гіркий Місяць”, “Китайський квартал” та ін.), лауреат премії “Оскар”.