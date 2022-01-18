Про це повідомляють #Букви.
918 – на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.
1919 – у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.
1919 – у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію “Бентлі Моторз”, котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році “Бентлі” була придбана компанією “Ролс-ройс”.
1934 – британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.
1944 – на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.
1963 – засновано футбольний клуб “Карпати” (Львів).
1964 – американські лікарі закликали конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.
1964 – “Бітлз” уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею “I want to hold your hand”, що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.
1995 – під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч осіб.
1996 – на носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія “Digital Directory Assistance” оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника “PhoneDisc PowerFinder USA ONE”, буде випущено на новому носії інформації – Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.
1997 – норвежець Берґ Усланд закінчив свій окремий перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.
Сьогодні народилися
- 1904 – Кері Грант, американський актор.
- 1913 – Денні Кей, американський актор.
- 1925 – Жиль Делез, французький філософ.
- 1928 – Францішек Печка, польський актор театру та кіно.
- 1930 – Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч.
- 1933 – Рей Долбі, винахідник першого реально справного відеомагнітофона.
- 1947 – Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист.
- 1955 – Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії Оскар.
- 1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
- 1979 – Браєн Джіонта, американський хокеїст.
- 1979 – Руслан Федотенко, український хокеїст.
- 1986 – Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.
18 січня не випадково називають Хрещенським святвечором, Голодним вечором або Голодною кутею. Завтра православні відзначають Хрещення Господнє, а Водохреща – це вечір напередодні великого церковного свята. У цей час проводять обряди, пов’язані з освяченням води.
Голодна кутя або Голодний вечір називаються так тому, що в цей період припиняються рясні застілля та веселощі. Люди готуються до посту, варять сочиво без олії та сиру.
Хрещенський вечір – день суворого посту і покаяння, який готує вірян до великого свята, що відрізняється пишністю та урочистістю.
Напередодні Хрещення дотримувалися суворого посту. Обов’язковими були кутя, вівсяний кисіль і млинці. На Хрещення млинці ставили в хлів, щоб домовика задобрити та забезпечити благополуччя для домашньої худоби. За вечірньою трапезою їли сочиво.
Чого не можна робити
- У цей день не слід влаштовувати гучні застілля і гуляння, а також переїдати.
- Вважається, що 18 січня не можна прати та вимітати сміття з кутів.
- У Водохресний святвечір, як і в будь-який інший день, не варто сваритися з близькими людьми, сперечатися і лихословити.
Прикмети 18 січня
- Якщо сьогодні заметіль, то через три місяці теж буде заметіль.
- Снігопад 18 січня – добрий знак. Бджоли добре роїтися будуть.
- Сніг, що випав рано вранці, обіцяє хороший врожай ранньої гречки, в полудень – середньої, ввечері – пізньої.
- Чисте небо у водохресну ніч – до багатого врожаю гороху.
- Блискучі зірки на небі – до хорошого хліба.
- Собаки часто гавкають – буде дичини багато.
Вважається, що водохресна вода може простояти багато років і не зіпсуватись. Але якщо в будинку постійно відбуваються сварки і скандали, то вона стане непридатною вже за місяць.
Напередодні свята і на Хрещення не можна брати або позичати. Інакше весь рік людина бідуватиме.
Іменини: Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Тетяна