918 – на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.

1919 – у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.

1919 – у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію “Бентлі Моторз”, котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році “Бентлі” була придбана компанією “Ролс-ройс”.

1934 – британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.

1944 – на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.

1963 – засновано футбольний клуб “Карпати” (Львів).

1964 – американські лікарі закликали конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.

1964 – “Бітлз” уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею “I want to hold your hand”, що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.

1995 – під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч осіб.

1996 – на носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія “Digital Directory Assistance” оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника “PhoneDisc PowerFinder USA ONE”, буде випущено на новому носії інформації – Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.

1997 – норвежець Берґ Усланд закінчив свій окремий перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.

Сьогодні народилися

1904 – Кері Грант, американський актор.

1913 – Денні Кей, американський актор.

1925 – Жиль Делез, французький філософ.

1928 – Францішек Печка, польський актор театру та кіно.

1930 – Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч.

1933 – Рей Долбі, винахідник першого реально справного відеомагнітофона.

1947 – Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист.

1955 – Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії Оскар.

1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.

1979 – Браєн Джіонта, американський хокеїст.

1979 – Руслан Федотенко, український хокеїст.

1986 – Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.

18 січня не випадково називають Хрещенським святвечором, Голодним вечором або Голодною кутею. Завтра православні відзначають Хрещення Господнє, а Водохреща – це вечір напередодні великого церковного свята. У цей час проводять обряди, пов’язані з освяченням води.

Голодна кутя або Голодний вечір називаються так тому, що в цей період припиняються рясні застілля та веселощі. Люди готуються до посту, варять сочиво без олії та сиру.

Хрещенський вечір – день суворого посту і покаяння, який готує вірян до великого свята, що відрізняється пишністю та урочистістю.

Напередодні Хрещення дотримувалися суворого посту. Обов’язковими були кутя, вівсяний кисіль і млинці. На Хрещення млинці ставили в хлів, щоб домовика задобрити та забезпечити благополуччя для домашньої худоби. За вечірньою трапезою їли сочиво.

Чого не можна робити

У цей день не слід влаштовувати гучні застілля і гуляння, а також переїдати.

Вважається, що 18 січня не можна прати та вимітати сміття з кутів.

У Водохресний святвечір, як і в будь-який інший день, не варто сваритися з близькими людьми, сперечатися і лихословити.

Прикмети 18 січня

Якщо сьогодні заметіль, то через три місяці теж буде заметіль.

Снігопад 18 січня – добрий знак. Бджоли добре роїтися будуть.

Сніг, що випав рано вранці, обіцяє хороший врожай ранньої гречки, в полудень – середньої, ввечері – пізньої.

Чисте небо у водохресну ніч – до багатого врожаю гороху.

Блискучі зірки на небі – до хорошого хліба.

Собаки часто гавкають – буде дичини багато.