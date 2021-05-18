Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.
1593 — Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Кристофера Марлоу.
1642 — Заснований Монреаль.
1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.
1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.
1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.
1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.
1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсильванія, США) загинуло близько 200 осіб.
1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.
1928 — Почався розгляд “Шахтинської справи” про антирадянську змову інженерів Донбасу.
1935 — Розбився найбільший радянський літак “Максим Горький”, 49 чоловік загинуло.
1943 — Японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь “Кентавр”, 299 людей загинули.
1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.
1944 — У Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан.
1945 — німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, в якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах.
1949 — Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.
1951 — ООН ввела економічні санкції проти Китаю у зв’язку з його підтримкою Північної Кореї.
1953 — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар’єр.
1960 — Три священики заявили, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія).
1965 — В Дамаску повішений резидент ізраїльської розвідки в Сирії Елі Коен.
1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.
1981 — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар’єрами швидше 13 секунд.
1990 — У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год).
1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).
1994 — Завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.
1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
2005 — Ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов’язалася позбутися п’ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.
Яке сьогодні церковне свято:
18 травня по церковним календарем день великомyчениці Ірини Македонської. До дівчина носила ім’я Пенелопа. Її батько був дуже заможною людиною – він збудував для дочки палац. Пенелопа мала власного наставника і вчителя Апеліана, який навчав її різних наук. Апеліан був християнином і часто під час навчання розповідав Пенелопі про Ісуса Христа, християнське вчення.
Пізніше один із учнів св. апостола Павла охрестив дівчину. До християнської віри Пенелопа навернула і своїх батьків.
Прикмети погоди:
Птахи перестали щебетати – до грози з дощем.
Негода у цей день – буде урожай хліба.
Великі хмари йдуть з півдня на північ – до дощу.
В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.
День ангела святкують: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.