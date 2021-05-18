Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають Міжнародний день музеїв (ЮНЕСКО) та Міжнародний день вакцини проти ВІЛ. В Україні цього дня відзначають День резервіста та День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.

1593 — Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Кристофера Марлоу.

1642 — Заснований Монреаль.

1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.

1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.

1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.

1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.

1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсильванія, США) загинуло близько 200 осіб.

1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

1928 — Почався розгляд “Шахтинської справи” про антирадянську змову інженерів Донбасу.

1935 — Розбився найбільший радянський літак “Максим Горький”, 49 чоловік загинуло.

1943 — Японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь “Кентавр”, 299 людей загинули.

1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.

1944 — У Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан.

1945 — німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, в якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах.

1949 — Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.

1951 — ООН ввела економічні санкції проти Китаю у зв’язку з його підтримкою Північної Кореї.

1953 — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар’єр.

1960 — Три священики заявили, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія).

1965 — В Дамаску повішений резидент ізраїльської розвідки в Сирії Елі Коен.

1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.

1981 — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар’єрами швидше 13 секунд.

1990 — У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год).

1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).

1994 — Завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.

1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).

2005 — Ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов’язалася позбутися п’ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Яке сьогодні церковне свято:

18 травня по церковним календарем день великомyчениці Ірини Македонської. До дівчина носила ім’я Пенелопа. Її батько був дуже заможною людиною – він збудував для дочки палац. Пенелопа мала власного наставника і вчителя Апеліана, який навчав її різних наук. Апеліан був християнином і часто під час навчання розповідав Пенелопі про Ісуса Христа, християнське вчення.

Пізніше один із учнів св. апостола Павла охрестив дівчину. До християнської віри Пенелопа навернула і своїх батьків.

Прикмети погоди:

Птахи перестали щебетати – до грози з дощем.

Негода у цей день – буде урожай хліба.

Великі хмари йдуть з півдня на північ – до дощу.

В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

День ангела святкують: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.