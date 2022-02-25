Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.
“Тож, заблукавші, нех@й щастить”, – наголосив міністр.
Чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд: вчора президент України Володимир Зеленський розпорядився про загальну військову мобілізацію.
Зеленський зазначив, що “з метою забезпечення обороноздатності держави, підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань” розпочато широку мобілізацію, у тому числі в столиці, Києві та всіх основних українських міст.
Це включало заборону на виїзд з країни всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років, повідомляє Держприкордонслужба.
Також мобілізація дала вказівки щодо “призову військовозобов’язаних, резервістів на строкову військову службу, їх доставляння до військових частин та установ Збройних Сил України” та інших органів державної безпеки.
- Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що до лав територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які “морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога”.
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- Також сьогодні, матрос Віталій Скакун, аби зупинити просування танкової колони підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя.
- Водночас у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ.
- Раніше у Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.