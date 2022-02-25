За даними української влади, лише в Київській області від початку російського вторгнення в четвер вранці було роздано близько 18 тисяч гармат з боєприпасами.

Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.

У Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжать роздаватися бійцям Сил тероборони протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил територіальної оборони та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще. Окрім того, прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил тероборони ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил тероборони патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога. “Тож, заблукавші, нех@й щастить”, – наголосив міністр.

Чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд: вчора президент України Володимир Зеленський розпорядився про загальну військову мобілізацію.

Зеленський зазначив, що “з метою забезпечення обороноздатності держави, підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань” розпочато широку мобілізацію, у тому числі в столиці, Києві та всіх основних українських міст.

Це включало заборону на виїзд з країни всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років, повідомляє Держприкордонслужба.

Також мобілізація дала вказівки щодо “призову військовозобов’язаних, резервістів на строкову військову службу, їх доставляння до військових частин та установ Збройних Сил України” та інших органів державної безпеки.

Міністр зауважив, що на офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ.

Він закликав брати ці факти та поширювати їх через соцмережі. В першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують.