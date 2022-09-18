Сьогодні, 18 вересня, в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника та День батька.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Міжнародний день читання електронних книг

Всесвітній день бамбука

Всесвітній день моніторингу якості води

День ВМС Хорватії

День забігу Террі Фокса в Канаді

День людей похилого віку з діагнозом ВІЛ / СНІД в США

День національної музики в Азербайджані

День острівної мови в префектурі Окінава, Японія

День пам’яті військовополонених і зниклих безвісти в штаті Вісконсін, США

День пам’яті загиблих мотоциклістів

Дні європейської спадщини у Франції

Міжнародний день рівної оплати праці

Національний день чизбургера в США.

Цей день в історії:

96 — Марк Кокцей Нерва (Marcus Cocceius Nerva) проголошений римським імператором після вбивства Доміціана (Titus Flavius Domitianus)

1502 — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика

1640 — у Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква

1714 — до Лондона прибув Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів.

1851 — у США вийшов перший примірник газети “New York Daily Times”, котра подає “всі новини, варті бути надрукованими”. Слово “Daily” (щоденний) було вилучено з назви газети через 6 років. Сьогодні це медіаконгломерат, до якого входять не лише друковані видання, але й радіо- і телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти.

1886 — французький поет Жан Мореас опублікував у газеті “Ле Фігаро” статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів. Самі терміни “символіст” і “символізм” були запропоновані у статті навзамін терміну “декадент”, який раніше застосовували для характеристики творчості Бодлера, Малларме та інших представників символізму.

1901 — Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені.

1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб “Валенсія”.

1929 — на Запорізькому заводі “Комунар” випущено перший український комбайн.

1934 — Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти — 3, утрималися — 4, не брали участі в голосуванні — 7. Через 5 років, після нападу на Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй.

1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.

1973 — до ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини та Німецька Демократична Республіка.

1980 — на радянському космічному кораблі “Союз-38” уперше в космос полетів представник неєвропейської раси — темношкірий кубинець Арнальдо Тамайо Мендес.

1997 — зареєстровано домен Google.com

Яке сьогодні релігійне свято:

18 вересня віряни вшановують пам’ять пророка Захарії та праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі.

За переказами, Єлизавета була сестрою Святої Анни — матері Діви Марії, а її чоловік Захарія був священником. Подружжя не здатне було мати дітей аж до похилого віку. Але одного разу священнику Захарію явився архангел Гавриїл. Він сповістив чоловіка про скоре народження сина Іоанна. Проте, священник не повірив цій новині. Як покарання, Бог забрав у нього дар мовлення, який повернувся тільки у день, коли син народився.

Подружжя досягло похилого віку, але дітей вони не мали. Одного разу Захарію явився архангел Гавриїл і повідомив йому про швидке народження сина Іоанна. Священник не повірив і як покарання втратив дар мовлення. Здатність говорити повернулася до нього тільки в день народження сина.

Що сьогодні не можна робити:

18 вересня не можна носити брудний одяг.

У цей день небажано впускати незнайомців до житла.

Прикмети:

Листя пожовкло раніше покладеного терміну – осінь буде ранньою, а зима – суворою;

Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.

Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.