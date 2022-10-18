18 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

18 жовтня відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакета, Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день жіночого щастя та День без бороди. За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять святої мучениці Харитини.

Про це повідомляють #Букви.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми: вперше про проведення цього дня оголосили 2007 року в Європейському парламенті. Основна мета цього дня – звернути увагу людей на проблеми торгівлі людьми, а також тих, хто постраждав від цієї аморальної та жахливої діяльності.

Європейський день паперового пакета: свято було започатковане 2018 року. Ініціатива стартувала на платформі “Паперовий пакет”, щоб підвищити обізнаність громадян про економічну упаковку.

Всесвітній день менопаузи: метою цього дня є закликати жінок піклуватися про своє здоров’я та підготуватися до цього особливого періоду у своєму житті. Потрібно вжити заходів, щоб не стикнутися з хворобами і проблемами.

Міжнародний день жіночого щастя: свято було створене для того, щоб підвищити рівень жіночої обізнаності про депресію та шляхи її подолання. Вважається, що від депресивних станів жінки страждають вдвічі частіше, ніж чоловіки.

День без бороди: неофіційне щорічне свято. Цього дня чоловіки вирішують дістати бритву та зробити своє обличчя максимально гладеньким. На жаль, час та творець свята – невідомі.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Азербайджан – День незалежності Азербайджану

США – День шоколадного кексу та День солодощів

Аляска – День Аляски

Польща – День пошти або День листоноші

Хорватія – День краватки

Канада – День людей

Замбія – День молитви

Чилі – День прапора

Мальдіви – Національне свято

Цього дня у світі:

1009 — церква “Гробу Господнього”, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом.

1016 — данці перемогли саксів у битві при Ашингдоні.

1081 — нормани перемогли Візантійську імперію в битві при Диррахії.

1210 — Папа Римський Інокентій III відлучає від церкви німецького лідера Оттона IV.

1239 — орди Батия “град Чернигов взяша и запалиша огнем”.

1356 — Базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, знищує місто Базель, Швейцарія.

1386 — Відкриття Університету Гейдельберга.

1561 — Четверта битва Каванакадзіма — Такеда Сінген зазнає поразки від Уесугі Кенсіна в кульмінації своїх поточних конфліктів.

1596 — підписано Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.

1599 — Міхай Хоробрий, князь Волощини, зазнає поразки від армії Андрія Баторі в битві Селімбар (Şelimbăr), що призвело до перших об’єднань румунського народу.

1648 — Бостон Шевці в Північній Америці створює організацію праці. (Labor Day — День праці (відзначається в США в перший понеділок вересня)).

1667 — Голландцями в Америці заснований Брюкелен

1672 — Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.

1748 — Підписання Договору Екс-ла-Шапель щодо кінця війни за австрійську спадщину.

1767 — Мейсон-Діксон проводження кордону Меріленд до Пенсильванії завершена.

1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”.

1860 — Друга опіумна війна, нарешті, завершується у Конвенції Пекіна з ратифікацією договору Тяньцзіні, нерівноправний договір.

1867 — Російська імперія продала Аляску США.

1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк)

1893 — у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою “Алеко”

1896 — У “Нью-Йорк Джорнел” з’явилися перші комікси.

1898 — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.

1912 — Перша балканська війна.

1914 — Рух Schoenstatt засновано в Німецькій імперії.

1918 — у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.

1918 — проголошено Чехословацьку Республіку.

1922 — Британська радіомовна компанія заснована консорціумом, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення.

1925 — Grand Ole Opry відкривається в Нешвіллі, штат Теннессі.

1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC.

1945 — ядерна програма СРСР отримує плани плутонієвої бомби США від Клауса Фукса з Лос-Аламоської національної лабораторії.

1945 — група венесуельських військовиків, на чолі з Маріо Варгасом, Маркосом Пересом Хіменесом і Карлосом Дельгадо Чальбом, готують етапи перевороту проти тодішнього президента Ісайяса Медіна Ангаріта, який буде переможений до кінця дня.

1954 — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач.

1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.

1964 — ярмарок 1964—1965 New York World’s закривається на своєму першому сезоні після шести місяців роботи.

1968 — Олімпійський комітет США тимчасово усуває Томмі Сміта та Джона Карлоса з “Black Power” для відання честі протягом церемонії нагородження місцевих Мексиканських ігор.

1977 — німецька осінь: набір подій, що обертаються довкола викрадення Ганса-Мартіна Шлейера та захоплення воєнного літака Lufthansa Червоної Армії Фракції (RAF) підходить до кінця, коли Шлейєра було вбито, також рядові члени ЧАФ наклали на себе руки.

1989 — був запущений американський “Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5” (запуск космічного апарату Галілео).

1991 — Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.

1994 — Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.

1995 — Україна вступила до Ради Європи.

2003 — болівійська газова війна: президент Гонсало Санчес де Лосада, змушений піти у відставку і залишити Болівію.

2007 — бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, загинуло 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено. Бхутто сама не постраждала.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною.

Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя. Клавдій же любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.

Прикмети:

Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Безвітря обіцяє похолодання.

Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).

Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.

Сніг осінній корисний для жита, якщо на землю сиру лягає.

Традиції:

В народі 18 жовтня називали днем Харитини. Цього дня починали ткати полотна. Навіть існувала приказка: “Харитини – перші полотнини”. Ця мучениця здавна вважається покровителькою ткаль і швачок.

Нитка, виткана в цей день, вважалася “життєдайною”. Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.

Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.

Іменини цього дня відзначають:

Олександра, Гавриїл, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Косма, Мамелхва, Матвій, Харитина.