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18 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

18 жовтня відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакета, Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день жіночого щастя та День без бороди. За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять святої мучениці Харитини.

Вівторок, 18 жовтня 2022, 07:39
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Про це повідомляють #Букви.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми: вперше про проведення цього дня оголосили 2007 року в Європейському парламенті. Основна мета цього дня – звернути увагу людей на проблеми торгівлі людьми, а також тих, хто постраждав від цієї аморальної та жахливої діяльності.

Європейський день паперового пакета: свято було започатковане 2018 року. Ініціатива стартувала на платформі “Паперовий пакет”, щоб підвищити обізнаність громадян про економічну упаковку.

Всесвітній день менопаузи: метою цього дня є закликати жінок піклуватися про своє здоров’я та підготуватися до цього особливого періоду у своєму житті. Потрібно вжити заходів, щоб не стикнутися з хворобами і проблемами.

Міжнародний день жіночого щастя: свято було створене для того, щоб підвищити рівень жіночої обізнаності про депресію та шляхи її подолання. Вважається, що від депресивних станів жінки страждають вдвічі частіше, ніж чоловіки.

День без бороди: неофіційне щорічне свято. Цього дня чоловіки вирішують дістати бритву та зробити своє обличчя максимально гладеньким. На жаль, час та творець свята – невідомі.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Азербайджан – День незалежності Азербайджану
  • США – День шоколадного кексу та День солодощів
  • Аляска – День Аляски
  • Польща – День пошти або День листоноші
  • Хорватія – День краватки
  • Канада – День людей
  • Замбія – День молитви
  • Чилі – День прапора
  • Мальдіви – Національне свято

Цього дня у світі:

  • 1009 — церква “Гробу Господнього”, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом.
  • 1016 — данці перемогли саксів у битві при Ашингдоні.
  • 1081 — нормани перемогли Візантійську імперію в битві при Диррахії.
  • 1210 — Папа Римський Інокентій III відлучає від церкви німецького лідера Оттона IV.
  • 1239 — орди Батия “град Чернигов взяша и запалиша огнем”.
  • 1356 — Базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, знищує місто Базель, Швейцарія.
  • 1386 — Відкриття Університету Гейдельберга.
  • 1561 — Четверта битва Каванакадзіма — Такеда Сінген зазнає поразки від Уесугі Кенсіна в кульмінації своїх поточних конфліктів.
  • 1596 — підписано Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.
  • 1599 — Міхай Хоробрий, князь Волощини, зазнає поразки від армії Андрія Баторі в битві Селімбар (Şelimbăr), що призвело до перших об’єднань румунського народу.
  • 1648 — Бостон Шевці в Північній Америці створює організацію праці. (Labor Day — День праці (відзначається в США в перший понеділок вересня)).
  • 1667 — Голландцями в Америці заснований Брюкелен
  • 1672 — Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.
  • 1748 — Підписання Договору Екс-ла-Шапель щодо кінця війни за австрійську спадщину.
  • 1767 — Мейсон-Діксон проводження кордону Меріленд до Пенсильванії завершена.
  • 1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”.
  • 1860 — Друга опіумна війна, нарешті, завершується у Конвенції Пекіна з ратифікацією договору Тяньцзіні, нерівноправний договір.
  • 1867 — Російська імперія продала Аляску США.
  • 1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк)
  • 1893 — у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою “Алеко”
  • 1896 — У “Нью-Йорк Джорнел” з’явилися перші комікси.
  • 1898 — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.
  • 1912 — Перша балканська війна.
  • 1914 — Рух Schoenstatt засновано в Німецькій імперії.
  • 1918 — у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.
  • 1918 — проголошено Чехословацьку Республіку.
  • 1922 — Британська радіомовна компанія заснована консорціумом, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення.
  • 1925 — Grand Ole Opry відкривається в Нешвіллі, штат Теннессі.
  • 1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC.
  • 1945 — ядерна програма СРСР отримує плани плутонієвої бомби США від Клауса Фукса з Лос-Аламоської національної лабораторії.
  • 1945 — група венесуельських військовиків, на чолі з Маріо Варгасом, Маркосом Пересом Хіменесом і Карлосом Дельгадо Чальбом, готують етапи перевороту проти тодішнього президента Ісайяса Медіна Ангаріта, який буде переможений до кінця дня.
  • 1954 — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач.
  • 1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.
  • 1964 — ярмарок 1964—1965 New York World’s закривається на своєму першому сезоні після шести місяців роботи.
  • 1968 — Олімпійський комітет США тимчасово усуває Томмі Сміта та Джона Карлоса з “Black Power” для відання честі протягом церемонії нагородження місцевих Мексиканських ігор.
  • 1977 — німецька осінь: набір подій, що обертаються довкола викрадення Ганса-Мартіна Шлейера та захоплення воєнного літака Lufthansa Червоної Армії Фракції (RAF) підходить до кінця, коли Шлейєра було вбито, також рядові члени ЧАФ наклали на себе руки.
  • 1989 — був запущений американський “Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5” (запуск космічного апарату Галілео).
  • 1991 — Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.
  • 1994 — Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.
  • 1995 — Україна вступила до Ради Європи.
  • 2003 — болівійська газова війна: президент Гонсало Санчес де Лосада, змушений піти у відставку і залишити Болівію.
  • 2007 — бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, загинуло 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено. Бхутто сама не постраждала.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною.

Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя. Клавдій же любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.

Прикмети:

  • Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
  • Безвітря обіцяє похолодання.
  • Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
  • Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
  • На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
  • Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
  • Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
  • Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
  • Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.
  • Сніг осінній корисний для жита, якщо на землю сиру лягає.

Традиції:

  • В народі 18 жовтня називали днем Харитини. Цього дня починали ткати полотна. Навіть існувала приказка: “Харитини – перші полотнини”. Ця мучениця здавна вважається покровителькою ткаль і швачок.
  • Нитка, виткана в цей день, вважалася “життєдайною”. Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.
  • Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.

Іменини цього дня відзначають:

Олександра, Гавриїл, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Косма, Мамелхва, Матвій, Харитина.

Теги: 18 жовтня, іменини прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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