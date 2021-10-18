Сьогодні, 18 жовтня, відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні Всесвітній день менопаузи, Всесвітній день жіночого щастя, Всесвітній день цукерок.

Цей день в історії:

1009 — церква “Гробу Господнього”, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом.

1672 — Бучацький мирний договір Речі Посполитої і Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.

1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”.

1867 — Російська імперія продала Аляску США.

1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк).

1912 — Перша балканська війна.

1914 — Рух Schoenstatt засновано в Німецькій імперії.

1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну компанію BBC.

1945 — ядерна програма СРСР отримує плани плутонієвої бомби США від Клауса Фукса з Лос-Аламоської національної лабораторії.

1954 — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач.

1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.

1991 — Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.

1994 — Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.

1995 — Україна вступила до Ради Європи.

2007 — бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, загинуло 139 осіб також понад 450 осіб було поранено. Бхутто сама не постраждала.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква 18 жовтня вшановує пам’ять святої мучениці Харитини.

Прикмети:

Надворі безвітряна погода – до похолодання;

Сніг ще немає – зима настане нескоро;

На березах і дубах залишаються листя – зима буде суворою.

Іменини святкують Олександра, Гавриїл, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Матвій.