Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні Всесвітній день менопаузи, Всесвітній день жіночого щастя, Всесвітній день цукерок.
Цей день в історії:
1009 — церква “Гробу Господнього”, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом.
1672 — Бучацький мирний договір Речі Посполитої і Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.
1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”.
1867 — Російська імперія продала Аляску США.
1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк).
1912 — Перша балканська війна.
1914 — Рух Schoenstatt засновано в Німецькій імперії.
1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну компанію BBC.
1945 — ядерна програма СРСР отримує плани плутонієвої бомби США від Клауса Фукса з Лос-Аламоської національної лабораторії.
1954 — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач.
1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.
1991 — Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.
1994 — Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.
1995 — Україна вступила до Ради Європи.
2007 — бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, загинуло 139 осіб також понад 450 осіб було поранено. Бхутто сама не постраждала.
Яке сьогодні церковне свято:
Церква 18 жовтня вшановує пам’ять святої мучениці Харитини.
Прикмети:
- Надворі безвітряна погода – до похолодання;
- Сніг ще немає – зима настане нескоро;
- На березах і дубах залишаються листя – зима буде суворою.
Іменини святкують Олександра, Гавриїл, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Матвій.