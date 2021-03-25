Голландська туристична фірма Sunweb запросила 187 осіб на грецький острів Родос. Там вони відпочиватимуть в одному готелі протягом 8 днів. Організатори хочуть з'ясувати — чи можна відновити туризм під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Ті, кого оберуть для “туристичного експерименту” зможуть поїхати на острів Родос за 399 євро. Умови поїздки прості: за таку низьку ціну голландці відпочиватимуть у готелі за системою “все включено”. Але. Вони не мають права виїжджати з готелю за власної ініціативи, а коли повернуться додому — будуть на самоізоляції не менше ніж 10 днів. Також “туристам” дозволять купатися в басейнах та їсти в ресторанах, але не дозволять виходити на пляж.

Відпочивальникам має бути не менше 18 і не більше 70 років. Ті, хто захворіє після прибуття до Греції або під час відпочинку — будуть на ізоляції в одному з місцевих готелів. Все оплатить туристична компанія. У турфірмі зазначили, що розробили спеціальні правила поїздки, схвалені голландським агентством громадської охорони здоров’я RIVM.

Взяти участь у такому експерименті вже зголосилося понад 25 тисяч осіб.

Голландський уряд погодився фінансово підтримати експеримент.

При цьому, в уряді пояснили, що на загальних підставах рекомендують не їздити за кордон на відпочинок до середини травня.

Мета експерименту — зрозуміти, чи безпечно відкривати кордони влітку і які додаткові обмеження можна запровадити в умовах пандемії. Можливо, вдасться визначити безпечний спосіб відпочивати й подорожувати під час пандемії.

Наприклад, в Амстердамі минулими вихідними провели такого типу музичний фестиваль. Чи був він джерелом масового зараження коронавірусом — поки невідомо.