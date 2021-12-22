Сьогодні виповнюється 188 років від дня народження Марко Вовчок — однієї з найвідоміших українських літераторок. Справжнє ім'я письменниці - Марія Олександровна Вілінська.

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В історії української літератури це була неординарна письменниця. Вивчивши українську мову лише після заміжжя, вона додала українській літературі зовсім інших, не відомих раніше акцентів.

Народилася відома українська письменниця в Орловській губернії (територія РФ).

Мати письменниці походила з князівського роду Радзивілів, батько мав білоруське коріння.

Марія знала близько 10 іноземних мов, серед яких французьку, англійську, польську, чеську, німецьку та інші. У родині письменниці буденною мовою була французька. В кінці 50-х років ХХ ст. вона була єдиною в українській літературі жінкою-письменницею.

Крім того, Марко Вовчок була надзвичайно красивою жінкою. Чоловіки захоплювалися нею, під чари потрапив навіть Тарас Шевченко, який присвятив письменниці однойменний твір.

Вілінська була одружена двічі: перший чоловік відомий український етнограф, з яким вона познайомилася, коли їй було 16 років – Опанас Маркевич, другий – офіцер російської армії Михайло Лобач-Жученко.

Марко Вовчок першою ввела в українську літературу образ “нової жінки”.

Роман “Живая душа” Марія Вілінська видала в 1868 році. Ідеї твору виявляються на диво співзвучними тим, які, хай і на 20 років раніше, реалізувалися в британській літературі Шарлоттою Бронте.

Персонажка Марко Вовчок Маша Рославлєва теж потерпає від становища “бідної родички”, теж почувається невідповідною середовищу, в якому опиняється, і теж прагне самореалізуватися та власноруч заробляти на життя, навіть якщо задля цього доводиться розірвати суспільні зв’язки, поламати моделі жіночої гендерної соціалізації та обрати цілковиту непевність і невідомість замість забезпеченого життя.

Найбільшу популярність письменниці принесла повість “Маруся” – історія дівчинки, яка гине, допомагаючи запорожцям. Повість була написана в 1860-х роках. Згодом отримала нагороду Французької Академії і була перекладена на багато мов. У Франції вона була рекомендована для шкільних бібліотек. На жаль, україномовний варіант повісті вважається втраченим, до наших днів збереглися тільки окремі її частини.