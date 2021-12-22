Про це повідомляють #Букви.
В історії української літератури це була неординарна письменниця. Вивчивши українську мову лише після заміжжя, вона додала українській літературі зовсім інших, не відомих раніше акцентів.
Народилася відома українська письменниця в Орловській губернії (територія РФ).
Мати письменниці походила з князівського роду Радзивілів, батько мав білоруське коріння.
Марія знала близько 10 іноземних мов, серед яких французьку, англійську, польську, чеську, німецьку та інші. У родині письменниці буденною мовою була французька. В кінці 50-х років ХХ ст. вона була єдиною в українській літературі жінкою-письменницею.
Крім того, Марко Вовчок була надзвичайно красивою жінкою. Чоловіки захоплювалися нею, під чари потрапив навіть Тарас Шевченко, який присвятив письменниці однойменний твір.
Вілінська була одружена двічі: перший чоловік відомий український етнограф, з яким вона познайомилася, коли їй було 16 років – Опанас Маркевич, другий – офіцер російської армії Михайло Лобач-Жученко.
Марко Вовчок першою ввела в українську літературу образ “нової жінки”.
Довідка. Вважається, що псевдонім Марко Вовчок придумав Пантелеймон Куліш, який поєднав прізвище чоловіка Марії з її “волчьестю” у спілкуванні. Тобто “Марко” похідна від прізвища її першого чоловіка Марковича, а “Вовчок” в перекладі з української звучить як “дзига”. Незважаючи на знаменитий псевдонім, який зараз знає кожен українець, сама письменниця люто ненавиділа це “прізвисько”.
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