19 березня у світі відзначають День клієнта та День таксономіста, в Україні - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина.

Про це повідомляють #Букви.

День клієнта. Це досить молоде свято, яке вперше з’явилося у Литві 2010 року за ініціативи однієї компанії. Головною його метою є подяка за користування товарами чи послугами.

День таксономіста. Таксономісти — фахівці, які займаються систематизацією і класифікацією різних систем дійсності. Наприклад, в біології вони групують істот на основі спільних ознак. Це поняття досить широке і включає в себе об’єднання систем суспільної, географічної, геологічної, мовознавчої тощо. Хоча до XX століття цю науку пов’язували лише з біологією.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Щорічно професійне свято припадає на третю неділю березня. Подія була започаткована Леонідом Кучмою 15 лютого 1994 року. Головна мета свята — підвищити ініціативу робітників та подякувати їм за кропітку і старанну працю. Адже саме завдяки працівникам житлово-комунального господарства забезпечуються якісні умови життя населення.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Фінляндія – День Мінни Кант, День рівності

Хорватія, Андорра, Ангола, Іспанія, Португалія, Італія, Швейцарія, Гондурас, Болівія – День батька

Іспанія – День інженера

Алжир – День перемоги

Італія, Мальта, Ліхтенштейн – День святого Йосипа

США – День шоколадної карамелі і День птиці

Польща – День єдності кашубів

Цього дня у світі:

721 до н. е. — перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.

1329 — було засноване село Верхні Ремети у Закарпатській області.

1474 — у Венеції приймається закон про охорону винаходів — перший у світі закон про охорону авторського права.

1682 — Собор духівництва Франції ухвалив, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише в духовних справах.

1812 — Кадіські кортеси прийняли першу Конституцію Іспанії.

1831 — перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank of New York 245 000 доларів — гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п’ять років ув’язнення у в’язниці Сінг-Сінг) і повернути велику частину викраденого.

1859 — в Парижі пройшла прем’єра опери Шарля Гуно “Фауст”.

1913 — в “Метрополітен-опера” в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського “Борис Годунов”.

1917 — Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії.

1917 — в Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: “Автономію Україні”, “Вільна Україна у вільній Росії”, “Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі”. Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.

1922 — в лютому був виданий декрет про вилучення церковних цінностей, що викликало виступи віруючих і протест патріарха Тихона. В 6-сторінковому листі членам Політбюро В. І. Ленін у зв’язку з цим писав: “Чим більше число представників реакційного духівництва і реакційної буржуазії вдасться нам із цього приводу розстріляти, тим краще. Треба саме тепер провчити цю публіку так, щоб на декілька десятків років ні про який опір вони не сміли і думати”.

1932 — відкрито міст Гарбор-Брідж у Сіднеї.

1934 — радгоспник Митрофан Никітін відкриває вогонь із револьвера по труні В. Леніна в мавзолеї.

1935 — Ігор Сікорський отримав у США патент на “літальний апарат прямого підйому”.

1946 — Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошуються департаментами Франції.

1953 — вперше по телебаченню була показана церемонія вручення “Оскара”.

1953 — уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.

1955 — в Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода.

1958 — у Люксембурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.

1970 — радянські дисиденти Андрій Сахаров, Валентин Турчин і Рой Медведєв написали відкритий лист на ім’я Брежнєва, Косигіна і Підгірного із закликом провести демократизацію режиму.

1982 — група аргентинців підняла свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією.

1989 — перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами — багатоцільового V-22 “Оспрей” вперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального.

1999 — проводиться перша трансляція передач iTV з Шаболовки з використанням технології IP/TV . Пробні трансяції до цього велися лише під час декількох Internet прес-конференцій.

2012 — сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Яке сьогодні церковне свято:

19 березня в церковному календарі – день пам’яті 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у IX столітті та був священником. Але залишив свій сан заради того, щоб стати воїном і захистити рідне місто Амморею від сарацинів. Разом з 41 іншими захисниками його схопили та доставили до Сирії.

Там мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме мучителі. Щоб поразка не виглядала надто жалюгідною, вони вирішили стратити воїнів (разом з Костянтином) та кинули їхні тіла в річку Євфрат.

Прикмети:

Вранішні приморозки означають, що такою погода буде весь місяць

На річках тоне лід — буде неврожайний рік

Морозний день – швидка весна та сухе літо

Чути стукіт дятла – затяжні холоди

Традиції:

В народі 19 березня називали Костянтинів день. З особливою повагою наші предки цього дня ставилися до води, тому йшли до лазні і освячували воду в колодязі.

Іменини:

Аркадій, Федір, Максим, Олена, Костянтин, Юліан, Аврам, Абрам