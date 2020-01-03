У населеному пункті Сундалсьора на півночі Норвегії зафіксували рекордно високу температуру в січні – +19°C. Це на 25°C вище, ніж у середньому в цей місяць по країні.

Про це інформує британське агентство ВВС.

Як розповіли очевидці, через аномально теплу погоду люди виходили на вулицю в одних футболках і плавали в морі.

“Це новий рекорд для теплої погоди тут… Люди гуляли на вулицях в футболках сьогодні. Багато людей зазвичай катаються на лижах у цей час”, – розповів мер місцевого муніципалітету Івонн Уолд.

Температурний рекорд був зафіксований у четвер, 2 січня. Це був найтепліший січневий день у країні за всю історію спостережень.

Цього ж дня у норвезькому місті Ондалснес темперутура повітря вранці 2 січня склала +18,6 градусів за Цельсієм, повідомляє The Local.

І хоча багато хто насолоджувався теплою погодою, існують побоювання, що вона є свідченням змін клімату.

Як пояснив метеоролог BBC Пітер Макеворд, причина надзвичайно високої температури в Сундалсьорі криється в його розташуванні. Населений пункт знаходиться на схилі, а тому часто піддається впливу фенів – сильних, рвучких, теплих і сухих місцевих вітрів, що дмуть із гір в долину.