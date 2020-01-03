Про це інформує британське агентство ВВС.
Як розповіли очевидці, через аномально теплу погоду люди виходили на вулицю в одних футболках і плавали в морі.
“Це новий рекорд для теплої погоди тут… Люди гуляли на вулицях в футболках сьогодні. Багато людей зазвичай катаються на лижах у цей час”, – розповів мер місцевого муніципалітету Івонн Уолд.
Температурний рекорд був зафіксований у четвер, 2 січня. Це був найтепліший січневий день у країні за всю історію спостережень.
Цього ж дня у норвезькому місті Ондалснес темперутура повітря вранці 2 січня склала +18,6 градусів за Цельсієм, повідомляє The Local.
І хоча багато хто насолоджувався теплою погодою, існують побоювання, що вона є свідченням змін клімату.
Як пояснив метеоролог BBC Пітер Макеворд, причина надзвичайно високої температури в Сундалсьорі криється в його розташуванні. Населений пункт знаходиться на схилі, а тому часто піддається впливу фенів – сильних, рвучких, теплих і сухих місцевих вітрів, що дмуть із гір в долину.
- Через аномально теплу погоду, яка спостерігалася в грудні 2019 року, до Києва досі не завітала метеорологічна зима.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.