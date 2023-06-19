19 червня відзначають Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день мотоцикліста, Всесвітній день прогулянки, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день обізнаності про серпоподібноклітинну анемію; в Україні - День фермера. За церковним календарем вшановують пам’ять Іларіона Сповідника.

Джерело: #Букви

Всесвітній день дитячого футболу. Ініціатором створення свята виступила Організація Об’єднаних Націй, яка започаткувала подію для того, щоб залучити якомога більше дітей і підлітків до спортивних занять, а також поширювати серед молоді ідею здорового способу життя.

Всесвітній день мотоцикліста. До 2008 року це свято припадало на липень, але відтоді його святкують третього понеділка червня. З’явилося воно завдяки ініціативі, яка полягала у їзда мотоциклом на роботу. Відбулася вона 1992 року. Через кілька років вона стала такою популярною, що вже залучила близько 5 тисяч мотоциклістів.

Всесвітній день прогулянки. Започаткував подію американець У. Т. Рабе 1979 року. А перший день прогулянки пройшов в штаті Мічиган, США. Створили його в противагу дня бігу підтюпцем. Завдяки неспішній прогулянці парком можна знизити стресове напруження та навіть подолати перші ознаки депресії.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Подія була започаткована ООН 2005 року. А дату обрали на честь прийняття резолюції Ради безпеки стосовно сексуального насильства (2008 рік). Насильство сексуального характеру є однією з військових стратегій, суть якої полягає в залякуванні населення, отриманні контролю над ним.

Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію. Так називається спадкова зміна структури гемоглобіну, внаслідок якої він стає патологічним. Такі еритроцити погано транспортують кисень, тому хворий може страждати кисневою недостатністю.

День фермера. Започаткував свято президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року, а дату святкування обрали на честь дати прийняття Закону про фермерство (2003 рік).

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Уругвай – День “ніколи більше”. День вшанування старших. День народження національного героя Хосе Артігаса

Угорщина – День Незалежної Угорщини

Тринідад і Тобаго – День праці

Алжир – День революції

Філіппіни – Свято лісу на острові Палаван

США – День звільнення рабів. День емансипації в штаті Техас. Національний день Мартіні

Цього дня у світі:

240 до н. е. — Грецький учений Ератосфен Кіренський (на зображенні) уперше обчислив радіус Землі.

1657 — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також із добровольчого полку з Умані, спільно із союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву.

1819 — До Ліверпуля прибула “Саванна” — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок — статую Свободи.

1948 — Підписано Женевську конвенцію “Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках”.

1953 — Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Яке сьогодні церковне свято:

19 червня в церковному календарі – день пам’яті Іларіона Сповідника. Був він ігументом в Далматській обителі, жив за часів, коли відбувалися сильні гоніння за християнами. Але продовжував нести Слово Боже і боротися з іконоборством. Кілька разів Іларіона схоплювали, садили в темницю, піддавали тяжким знущанням. Однак від Господа отримав він важливий дар — вмів виганяти бісів та бачити душі покійників. Коли закінчилися гоніння за християнами, повернувся у свою обитель, де прожив до глибокої старості.

Прикмети:

У лісі почути крик дятла означає, що буде холод і негода

Танцює журавель до потепління найближчим часом

Голосно співають шпаки — вночі піде дощ

Польова берізка розкрила свої квіти — буде суха і тепла погода

На жасмині всі квіти опали — осінь буде ранньою

Почути грім до швидкого дощу

Традиції:

На честь Іларіона наші предки вшановували хлібні посіви та зерно. Віряни обов’язково молилися святому, щоб отримати великий урожай. Також можна помолитися за душу покійних, згадати їх в своїй молитві.

Християни обов’язково дотримувалися посту в цей день, вірили, що тоді Бог нагородить їх щастям.

Іменини сьогодні святкують:

Георгій, Іларіон, Ростислав, Софія, Юліана.