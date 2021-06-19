У суботу, 19 червня, в Україні святкують День фермера, а у світі - День дитячого футболу та День прогулянки.

Про це розповідають #Букви.

Також 19 червня святкують:

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту;

Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію;

День Незалежної Угорщини;

День вшанування старших в Уругваї;

День кота Гарфілда;

День звільнення рабів у США;

День праці в Тринідад і Тобаго;

Міжнародний день серфінгу;

Цей день в історії:

У 1996 році Україна і Киргизстан підписали Договір про дружбу і співробітництво.

У 1968 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію про гарантії безпеки держав, що не володіють ядерною зброєю.

У 1953 році американська пара Джуліус і Етель Розенберги були страчені через їх сприяння радянській розвідці.

У 1948 році підписано Женевську конвенцію “Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають в літаках“.

У 1925 році в Києві відкрилася перша в світі виставка з вивчення світових просторів.

У 1862 році в США скасовано рабство.

У 1819 році в Ліверпуль прибула “Саванна“ – перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

У 240 році до н. е. грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше обчислив радіус Землі.

Прикмети погоди:

Якщо тепло і ясно, то зерна буде багато.

Вранці грім чути – ввечері дощ буде.

В полі сильно стрекочуть коники – на хорошу погоду.

Іменини сьогодні святкують Лук’ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна.