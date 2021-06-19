Про це розповідають #Букви.
Також 19 червня святкують:
- Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту;
- Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію;
- День Незалежної Угорщини;
- День вшанування старших в Уругваї;
- День кота Гарфілда;
- День звільнення рабів у США;
- День праці в Тринідад і Тобаго;
- Міжнародний день серфінгу;
Цей день в історії:
У 1996 році Україна і Киргизстан підписали Договір про дружбу і співробітництво.
У 1968 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію про гарантії безпеки держав, що не володіють ядерною зброєю.
У 1953 році американська пара Джуліус і Етель Розенберги були страчені через їх сприяння радянській розвідці.
У 1948 році підписано Женевську конвенцію “Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають в літаках“.
У 1925 році в Києві відкрилася перша в світі виставка з вивчення світових просторів.
У 1862 році в США скасовано рабство.
У 1819 році в Ліверпуль прибула “Саванна“ – перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.
У 240 році до н. е. грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше обчислив радіус Землі.
Прикмети погоди:
- Якщо тепло і ясно, то зерна буде багато.
- Вранці грім чути – ввечері дощ буде.
- В полі сильно стрекочуть коники – на хорошу погоду.
Іменини сьогодні святкують Лук’ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна.