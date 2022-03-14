Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Стан та характер дій сил оборони без суттєвих змін, зауважують у Генштабі. ЗСУ продовжують наносити удари по польових базах і складах ворога з метою порушення логістичного забезпечення супротивника на тимчасово окупованій території.
За минулу добу Повітряні сили України знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотники ворога.
Наразі основні дії ворога полягають у закріпленні та утриманні на раніше захопленій території, проте окупанти не проводять наступальних дій по жодному з напрямків висування.
Ворог продовжує обладнувати вогневі позиції в об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема у храмах.
У Генштабі додали, що морально-психологічний стан окупантів поганий. Це призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази керівництва. Також стало відомо, що у військовому таборі в Бєлгородській області РФ з військовослужбовцями ЗС Росії, які відмовляються брати участь у бойових діях, проводяться заходу досудового дізнання.
Також повідомляється, що згідно з заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці з Білорусі не братимуть участі у війні проти України.
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