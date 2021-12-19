19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая та День адвокатури України, а в світі – День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй та Міжнародний день допомоги бідним. 158 років тому було запатентовано лінолеум, 112 років засновано німецький футбольний клуб "Боруссія", 24 роки тому відбулась прем’єра фільму "Титанік", а 5 років тому Приватбанк став державним.

Про це повідомляють Букви.

Пам’ятні дати:

1863 — Англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум.

1909 — У Німеччині засновано футбольний клуб “Боруссія”.

1915 — Казимир Малевич уперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий “чорний квадрат”.

1917 — У Києві завершився Всеукраїнський з’їзд рад. Всупереч намірам більшовиків більшість із 2 тисяч його делегатів підтримала Центральну Раду. Відтак 124 делегатів-більшовиків на чолі з В. Затонським переїхали до Харкова, де об’єднались з депутатами III з’їзду Рад Донецького і Криворізького басейнів і провели 24—25 грудня спільний з’їзд рад (близько 200 осіб), на якому проголосили Україну радянською республікою рад та визнали її частиною РРФСР.

1917 — У Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ).

1918 — В Одесу прибули французькі війська.

1920 — Наказом Кримревкому оголошувалося, що на всьому Кримському півострові негайно, “з моменту оголошення цього наказу”, припиняється видача пенсій всім тим, хто до того часу їх отримував.

1939 — підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії.

1941 — Після невдалої спроби захопити Москву і першої у Другій світовій війні поразки німецьких військ, Адольф Гітлер прийняв на себе командування армією і провів кадрові перестановки серед вищих армійських офіцерів.

1946 — початок Першої індокитайської війни – боротьба в’єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В’єтнаму на дві держави (1954).

1972 — На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля “Аполон-17”. Цим польотом завершується американська місячна програма.

1974 — У магазинах США з’явився у продажу “Altair 8800”, саморобний комп’ютерний набір вартістю 397 доларів.

1980 — Відкриті станції київського метрополітену “Тараса Шевченка”, “Петрівка” (нині “Почайна”) і “Проспект Корнійчука” (нині “Оболонь”).

1981 — Відкриті станції київського метрополітену “Площа Льва Толстого” і “Республіканський стадіон” (нині “Олімпійська”).

1984 — У Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії Маргарет Тетчер і КНР Чжао Цзіян підписали угоду про повернення в 1997 році британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю при умові збереження в ньому протягом наступних 50 років капіталістичної системи.

1986 — Радянський лідер Михайло Горбачов віддав розпорядження звільнити відомого правозахисника Андрія Сахарова і його дружину Олену Боннер із заслання в Горький, міста, закритого для відвідування іноземцями.

1991 — Швеція визнала незалежність України.

1997 — Прем’єра американського фільму “Титанік”. Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.

1997 — MTV заборонило до показу кліп “Prodigy”, вважаючи, що ролик “Smack My Bitch Up” принижує суспільну мораль.

2001 — Вийшов у світ кінофільм “Братство Персня” — екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна “Володар перснів”.

2016 — Приватбанк став державним.

Сьогодні народилися:

1830 — Данило Мордовець, український письменник, історик.

1851 — Мойсей Гінсбург, підприємець, меценат, дійсний комерційний радник.

1852 — Альберт Майкельсон, американський фізик, експеримент якого заклав сумніви в існування ефіру.

1861 — Італо Звево, італійський прозаїк і драматург.

1873 — Філянський Микола, український поет, музеєзнавець.

1875 — Мілєва Марич, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавтором його революційних наукових ідей.

1898 — Микола Тараканов, український хоровий диригент і педагог, народний артист України.

1910 — Жан Жене, французький письменник, драматург.

1915 — Едіт Піаф, французька співачка, “голос Парижа”.

1919 — Микола Лукаш, видатний український перекладач.

1920 — Руденко Микола, український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ).

1946 — Фейтфул Меріанн, англійська співачка й акторка.

1959 — Марія Матіос, українська письменниця (“Нація”, “Солодка Даруся” та інші)

1963 — Тіль Швайґер, німецький актор, режисер і продюсер (“Достукатися до небес”, “Лара Крофт”).

1964 — Беатріс Даль, французька акторка (“Помста жінки”, “Бажання”, “Ніч на Землі”).

1964 — Арвідас Сабоніс, радянський і литовський баскетболіст, один із найкращих центрових світу 1980-х років.

1969 — Азіза Мустафа Заде, азербайджанська джазова піаністка, співачка та композитор.

1972 — Алісса Мілано, американська акторка.

1974 — Мідж Амор, бас-гітарист фінського гурту “H.І.M.”.

1980 — Джейк Джилленголл, американський актор (“Початковий код”, “Післязавтра”).

Православне свято:

19 грудня православні вшановують Святителя Миколая Чудотворця – візантійського священика, який жив у 3-4 століттях. Він прославився безліччю добрих справ і чудес, допомагав біднякам, удовам і мандрівникам.

Саме тому з’явилася традиція у цей день дарувати від імені Святого Миколая дітям подарунки. Батьки зазвичай ховають їх у шкарпетки чи під подушку.

Цей день віряни зазвичай розпочинають з відвідування церкви та читання молитви Чудотворцю. Стіл у цей день пісний, оскільки продовжується Різдвяний піст, проте дозволено рибу та трохи вина.

У День Святого Миколая категорично не можна конфліктувати, сперечатися, лаятися. Також не можна відмовляти в допомозі, сумувати, займатися хатніми справами та рукоділлям. Крім того, за повір’ям, не можна стригтися.

Народні прикмети:

Скільки снігу сьогодні випаде, стільки трави буде навесні.

Сонячний і морозний день – до хорошого врожаю.

Іній з ранку віщує похолодання.

Якщо до 19 грудня зима була суворою, то скоро почнеться відлига.

Іменини: Микола та Максим.