Про це повідомляють Букви.
Пам’ятні дати:
1863 — Англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум.
1909 — У Німеччині засновано футбольний клуб “Боруссія”.
1915 — Казимир Малевич уперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий “чорний квадрат”.
1917 — У Києві завершився Всеукраїнський з’їзд рад. Всупереч намірам більшовиків більшість із 2 тисяч його делегатів підтримала Центральну Раду. Відтак 124 делегатів-більшовиків на чолі з В. Затонським переїхали до Харкова, де об’єднались з депутатами III з’їзду Рад Донецького і Криворізького басейнів і провели 24—25 грудня спільний з’їзд рад (близько 200 осіб), на якому проголосили Україну радянською республікою рад та визнали її частиною РРФСР.
1917 — У Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ).
1918 — В Одесу прибули французькі війська.
1920 — Наказом Кримревкому оголошувалося, що на всьому Кримському півострові негайно, “з моменту оголошення цього наказу”, припиняється видача пенсій всім тим, хто до того часу їх отримував.
1939 — підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії.
1941 — Після невдалої спроби захопити Москву і першої у Другій світовій війні поразки німецьких військ, Адольф Гітлер прийняв на себе командування армією і провів кадрові перестановки серед вищих армійських офіцерів.
1946 — початок Першої індокитайської війни – боротьба в’єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В’єтнаму на дві держави (1954).
1972 — На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля “Аполон-17”. Цим польотом завершується американська місячна програма.
1974 — У магазинах США з’явився у продажу “Altair 8800”, саморобний комп’ютерний набір вартістю 397 доларів.
1980 — Відкриті станції київського метрополітену “Тараса Шевченка”, “Петрівка” (нині “Почайна”) і “Проспект Корнійчука” (нині “Оболонь”).
1981 — Відкриті станції київського метрополітену “Площа Льва Толстого” і “Республіканський стадіон” (нині “Олімпійська”).
1984 — У Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії Маргарет Тетчер і КНР Чжао Цзіян підписали угоду про повернення в 1997 році британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю при умові збереження в ньому протягом наступних 50 років капіталістичної системи.
1986 — Радянський лідер Михайло Горбачов віддав розпорядження звільнити відомого правозахисника Андрія Сахарова і його дружину Олену Боннер із заслання в Горький, міста, закритого для відвідування іноземцями.
1991 — Швеція визнала незалежність України.
1997 — Прем’єра американського фільму “Титанік”. Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.
1997 — MTV заборонило до показу кліп “Prodigy”, вважаючи, що ролик “Smack My Bitch Up” принижує суспільну мораль.
2001 — Вийшов у світ кінофільм “Братство Персня” — екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна “Володар перснів”.
2016 — Приватбанк став державним.
Сьогодні народилися:
- 1830 — Данило Мордовець, український письменник, історик.
- 1851 — Мойсей Гінсбург, підприємець, меценат, дійсний комерційний радник.
- 1852 — Альберт Майкельсон, американський фізик, експеримент якого заклав сумніви в існування ефіру.
- 1861 — Італо Звево, італійський прозаїк і драматург.
- 1873 — Філянський Микола, український поет, музеєзнавець.
- 1875 — Мілєва Марич, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавтором його революційних наукових ідей.
- 1898 — Микола Тараканов, український хоровий диригент і педагог, народний артист України.
- 1910 — Жан Жене, французький письменник, драматург.
- 1915 — Едіт Піаф, французька співачка, “голос Парижа”.
- 1919 — Микола Лукаш, видатний український перекладач.
- 1920 — Руденко Микола, український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ).
- 1946 — Фейтфул Меріанн, англійська співачка й акторка.
- 1959 — Марія Матіос, українська письменниця (“Нація”, “Солодка Даруся” та інші)
- 1963 — Тіль Швайґер, німецький актор, режисер і продюсер (“Достукатися до небес”, “Лара Крофт”).
- 1964 — Беатріс Даль, французька акторка (“Помста жінки”, “Бажання”, “Ніч на Землі”).
- 1964 — Арвідас Сабоніс, радянський і литовський баскетболіст, один із найкращих центрових світу 1980-х років.
- 1969 — Азіза Мустафа Заде, азербайджанська джазова піаністка, співачка та композитор.
- 1972 — Алісса Мілано, американська акторка.
- 1974 — Мідж Амор, бас-гітарист фінського гурту “H.І.M.”.
- 1980 — Джейк Джилленголл, американський актор (“Початковий код”, “Післязавтра”).
Православне свято:
19 грудня православні вшановують Святителя Миколая Чудотворця – візантійського священика, який жив у 3-4 століттях. Він прославився безліччю добрих справ і чудес, допомагав біднякам, удовам і мандрівникам.
Саме тому з’явилася традиція у цей день дарувати від імені Святого Миколая дітям подарунки. Батьки зазвичай ховають їх у шкарпетки чи під подушку.
Цей день віряни зазвичай розпочинають з відвідування церкви та читання молитви Чудотворцю. Стіл у цей день пісний, оскільки продовжується Різдвяний піст, проте дозволено рибу та трохи вина.
У День Святого Миколая категорично не можна конфліктувати, сперечатися, лаятися. Також не можна відмовляти в допомозі, сумувати, займатися хатніми справами та рукоділлям. Крім того, за повір’ям, не можна стригтися.
Народні прикмети:
- Скільки снігу сьогодні випаде, стільки трави буде навесні.
- Сонячний і морозний день – до хорошого врожаю.
- Іній з ранку віщує похолодання.
- Якщо до 19 грудня зима була суворою, то скоро почнеться відлига.
Іменини: Микола та Максим.