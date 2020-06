#Букви зібрали факти про ці свята.

В Алжирі сьогодні День революції, в Кувейті – День незалежності, в Тобаго – День Праці, а в Уругваї День народження Хосе Артігаса. У США відразу ж два важливих свята – День визволення рабів і День емансипації. В Україні сьогодні вперше на державному рівні відзначають День фермера.

День фермера в Україні

Відповідний указ №234 2020 опубліковано на сайті глави держави.

“З огляду на значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави, постановляю: встановити в Україні День фермера, який відзначати щорічно 19 червня”, – йдеться в документі.

На неофіційному рівні фермери відзначали своє професійне свято також 19 червня. Це пов’язано з тим, що в цей день в 2003 році був прийнятий закон “Про фермерське господарство”.

Міжнародний день прогулянки

У Мережі є дані про дві дати, коли відзначають це свято. Це 15 і 19 червня, але все ж саме друга дата більш поширена.

Мета свята – закликати оточуючих оцінити важливість неспішних прогулянок.

За однією з версій, дата свята, 19 червня, обрана в зв’язку з тим, що саме в цей день його вперше відзначили в 1970-х роках в американському штаті Мічиган. Засновник свята У.Т. Рабе запропонував День пішої прогулянки у відповідь на популярний біг підтюпцем, навмисно підкреслюючи бажання сповільнити і без того стрімкий темп життя.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict). Дата була встановлена ​​резолюцією Генеральної Асамблеєю ООН № A/RES/69/293 від 19 червня 2015 року, з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів: як міжнародних, так і внутрішньодержавних (громадянських воєн), незалежно від того, який характер вони носять: політичний, релігійний, національний.

Дата була обрана на честь ухвалення 19 червня 2008 року резолюції Ради Безпеки 1820 (2008), в якій Рада засудила сексуальне насильство як тактики ведення війни і перешкоди на шляху побудови миру.

Крім завдань з припинення конфлікту, вирішується маса супутніх проблем.

“Сексуальне насильство в умовах конфлікту” – це згвалтування, сексуальне рабство, примусова проституція, примусова вагітність, примусові аборти, примусова стерилізація, примусові шлюби та будь-які інші зіставні за ступенем тяжкості форми сексуального насильства по відношенню до жінок, чоловіків, дівчаток чи хлопчиків, які мають пряме або непряме (тимчасове, просторове або причинно-слідче) відношення до конфлікту.

ООН приділяє окрему увагу проблемі сексуального насильства під час воєн.

У цей день, 19 червня, ООН щорічно звертається до лідерів держав, країнам, які втягнені у воєнні дії, до світової спільноти із закликом вести непримиренну боротьбу з сексуальним насильством, спрямувати всі сили на запобігання його прояви.

“Сексуальне насильство є загрозою для права кожної людини на гідне життя і для світу і безпеки всього людства … Тому давайте в пам’ять про всіх жертв в цей день підтвердимо нашу відданість справі припинення сексуального насильства в умовах конфлікту і забезпечення миру і справедливості для всіх”, – заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

День емансипації в США

Щорічно 19 червня під багатьох штатах США святкують День емансипації або День свободи (Freedom Day).

Історичною передумовою для встановлення Дня емансипації послужило звільнення афро-американського населення Техасу від рабства в 1862 році. І Техас став першим штатом, який оголосив цей день державним святом з 1890 року.

Свято також називають Днем свободи або Juneteenth (від англ. June -июнь і nineteenth – дев’ятнадцятий).

Наразі 41 штат США відзначає 19 червня або як державне, або як національне свято.

Найбільш активно відзначають День свободи афроамериканці. Вони в цей день влаштовують вистави з елементами традиційної культури, а також танцями і піснями.

Православні свята 19 червня

У народі 19 червня шанують Ларіона Пропольника. Вважалося, що в цей період пора виривати бур’яни в полі.

Православна церква згадує святого Іларіона Долмацького. Він народився у християнській родині і дуже рано постригся в ченці, а потім став учнем преподобного Григорія Декаполіта.

В обителі його посвятили в сан пресвітера. Після смерті ігумена братія хотіла обрати Іларіона на це місце, однак він таємно пішов до Візантії.

Пізніше святитель Патріарх Никифор переконав Іларіона стати ігуменом. Він керував монастирем вісім років.

На Русі святого називали Ларіоном. В день його пам’яті було прийнято виходити в поле і прополювати його від бур’янів. Селяни вважали, що, якщо вчасно з ними не впоратися, це принесе біди. Також вважалося, що бур’ян можна полоти, тільки коли місяць іде на спад, а на повний місяць така робота марна, оскільки бур’яни незабаром знову виростуть.

Народні прикмети на Ларіона Пропольника: що не можна робити

Дує північний вітер – влітку буде багато опадів.

Чути крик перепелів – на дощову погоду.

Дме вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.

Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.

19 червня можна копати криницю. Щоб визначити “правильний” місце, до землі прикладали сковороду, а через деякий час дивилися, з якого боку вона намокла – там, за прикметами, води знаходиться близько до поверхні землі.

Що не можна робити:

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

У городі не можна забувати про кукіль, інакше не виведуться, а врожаю не буде.

Також не можна ображатися 19 червня.

19 червня: цей день в історії

240 до н. е. – грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше в світі обчислив довжину земного меридіана.

1790 – у Франції скасовано спадкове дворянство.

1829 – сер Роберт Піль заснував лондонську столичну поліцію.

1846 – в Нью-Джерсі (США) пройшов перший в історії бейсбольний матч.

1862 – рабовласництво заборонено на всій території США.

1865 – генерал армії сіверян Гордон Гранжер оголосив свободу рабам в штаті Техас.

1910 – в США вперше святкували День батька, заснований місіс Додд у Спокане, штат Вашингтон.

1921 – перепис населення в Великобританії.

1974 – канадський інженер Дон Бейтмен подав заявку на патент про систему попередження про близькість землі (GPWS), згодом врятувала тисячі життів.

Іменинники 19 червня

1786 – Федір Глінка, російський поет, публіцист і прозаїк, декабрист.

1842 – Карл Целлер, австрійський композитор, класик віденської оперети.

1896 – Уолліс Сімпсон, американка, дружина герцога Віндзорського, колишнього короля Великобританії Едуарда VIII.

1945 – Радован Караджич, перший президент Республіки Сербської (1992-1996), засуджений Міжнародним трибуналом по колишній Югославії до довічного ув’язнення.

1964 – Борис Джонсон, британський політик і державний діяч, прем’єр-міністр Великобританії (з 2019).

Поздоровлення з днем янгола сьогодні приймають Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла.