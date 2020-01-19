Після прийняття Верховною Радою з порушенням процедури законів, спрямованих на звуження конституційних прав і свобод громадян, 19 січня 2014 року в Києві розгорілося силове протистояння.

#Букви згадують події того часу.

Закони від 16 січня в народі назвали “диктаторськими” або “драконівськими”. Народні депутати голосували шляхом підняття рук. Пакет документів приймався без тексту і обговорень. У той же день тодішній спікер Володимир Рибак, всупереч регламенту підписав “закони”. Опозиція виступила з осудом.

“Це крок до авторитарного режиму, і ми розуміємо, що це будівництво диктатури”, – говорив тоді депутат Ради Віталій Кличко.

“Ні голова Парламенту, ні президент не мають права підписувати ці закони, якщо вони це зроблять, то стануть кримінальниками, як всі, хто піднімав руки”, – заявив нардеп Олег Тягнибок, повідомляє “5 канал”.

Всього тоді було прийнято 11 законів та одну постанову.

Протестуючим заборонялося збиратися автоколонами більше 5 машин. Тюремне ув’язнення загрожувало за блокування адмінбудівель.

За російським аналогом вводилися поняття “екстремістська діяльність”, “іноземні агенти” – це робилося для обмеження діяльності громадських організацій та іноземних ЗМІ. Самі ж медіа без держреєстрації заборонялися. І вводилася кримінальна відповідальність за наклеп. Про силовиків, суддів, їхніх сімей заборонялося збирати будь-яку інформацію. В іншому випадку – це загрожувало в’язницею.

Крім того, в законах прописали, як одягатися демонстрантам – заборонявся спецодяг, засоби маскування, каски та шоломи.

Але реакція народу на ці закони була зворотньою – ще більше людей вийшло на вулиці.

19 січня на Майдані Незалежності зібралося народне віче проти “диктаторських законів”, а потім почалося силове протистояння.

Міліція тоді застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ проти учасників Революції Гідності, а в сторону силовиків полетіли “коктейлі Молотова”, петарди та каміння.

Протестуючі захищалися саморобними щитами.

У цей день з’явилися перші поранені. Всього в зіткненнях 19 січня постраждали понад 200 осіб – як протестуючих, так і силовиків, повідомили в КМДА і МВС на наступний день.

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А ще міліція застосувала водомети проти протестуючих.

Вхід на стадіон “Динамо” на наступний день.

22 січня “Беркут” піде в наступ на Грушевського. У цей день загинуть Сергій Нігоян і Михайло Жизневський.