Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
Зазначається, що попри занепокоєння країн ЄС щодо війни в Україні та повернення до збільшення об’ємів викопного палива, більшість держав Євросоюзу планують перейти на відновлювані джерела енергії.
Загалом висловили бажання рухатися в цьому напрямі 19 із 27 країн-членькинь ЄС.
Водночас наголошується, що, всупереч планам 2019 року, наразі країни ЄС скоротили об’єми споживання викопного палива в перспективі до 2030 року майже на третину.
Пояснюється, що раніше планувалося отримувати 55% електроенергії з відновлюваних джерел. Тепер цей об’єм збільшено до 63%. Такого показника ЄС планує домогтися до 2030 року. Слід зазначити, що в січні 2022 року об’єм енергії з відновлюваних джерел становив 22%
Зокрема, Португалія, Нідерланди, Австрія та Данія планують повністю перейти на енергію з відновлюваних джерел до 2030 року.
Німеччина наразі планує отримувати 80% енергії з відновлюваних джерел (раніше планувала 62%).
- Раніше повідомлялося, що німецькі компанії Uniper та RWE сплатили за російський газ за схемою Москви.
- Водночас Данська компанія Ørsted відмовилася сплачувати РФ за газ у рублях та заявила про припинення постачання блакитного палива.