Європейські країни прискорюють перехід на відновлювані джерела енергії у зв'язку з загрозою енергетичній безпеці з боку Росії.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що попри занепокоєння країн ЄС щодо війни в Україні та повернення до збільшення об’ємів викопного палива, більшість держав Євросоюзу планують перейти на відновлювані джерела енергії.

Загалом висловили бажання рухатися в цьому напрямі 19 із 27 країн-членькинь ЄС.

Водночас наголошується, що, всупереч планам 2019 року, наразі країни ЄС скоротили об’єми споживання викопного палива в перспективі до 2030 року майже на третину.

Пояснюється, що раніше планувалося отримувати 55% електроенергії з відновлюваних джерел. Тепер цей об’єм збільшено до 63%. Такого показника ЄС планує домогтися до 2030 року. Слід зазначити, що в січні 2022 року об’єм енергії з відновлюваних джерел становив 22%

Зокрема, Португалія, Нідерланди, Австрія та Данія планують повністю перейти на енергію з відновлюваних джерел до 2030 року.

Німеччина наразі планує отримувати 80% енергії з відновлюваних джерел (раніше планувала 62%).