19 квітня відзначають День власників домашніх тварин, День поезії і творчого мислення та День проліска. Християни сьогодні вшановують святого Євтихія.

Про це повідомляють #Букви.

День власників домашніх тварин: протягом останнього двадцятиріччя вчені все сильніше переконуються у справедливості твердження “домашні тварини приносять щастя”. Як показали наукові дослідження, вихованці сприяють виникненню загального відчуття благополуччя, будучи свого роду легкими ліками, які запобігають нездужанню і поганому настрою. Адже щасливі люди, як правило, здорові.

День поезії і творчого мислення: День поезії і творчого мислення об’єднує творчих особистостей та нагадує суспільству про важливість існування духовного, поетичного, незвичайного та уявного в нашому житті.

День проліска: проліски – ранні весняні квіти, які є вісниками тепла і пробудження природи. В Україні перші проліски з’являються в березні, а ось у Великій Британії, яка є країною походження свята, у квітні.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Бразилія – День армії

Велика Британія – День примули

Польща – День пам’яті жертв Голокосту

США – День рисових кульок

Сьєрра-Леоне – День Республіки

Цього дня у світі:

1506 — відбувся Лісабонський погром.

1713 — імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург встановлює своєю т. зв. “Прагматичною санкцією” неподільність володінь Габсбургів та запроваджує право на спадковість по жіночій лінії для дому Габсбургів.

1775 — битви при Лексингтоні і Конкорді, початок війни за незалежність США

1783 — указом Катерини II Крим приєднаний до Росії. Указ став підсумком тривалого суперництва Російської та Османської імперій за володіння і контроль над стратегічним плацдармом на півночі Чорного моря. Заручившись у 1782 році підтримкою Австрії, наступного року Росія окупувала Крим і маніфест Катерини II лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської корони.

1839 — західноєвропейські держави гарантують у “Лондонському протоколі” незалежність та нейтралітет Бельгії від Нідерландів, до якої також додається валонська частина Люксембургу. Велике герцогство Люксембург номінально залишається частиною німецької федерації держав.

1850 — Велика Британія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки).

1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби і поставив вимогу Іспанії залишити острів.

1917 — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в Україні.

1937 — в Іспанії створений блок правих сил на чолі з генералом Франко.

1941 — Сенат США прийняв резолюцію про підтримку ідеї державотворення в Ізраїлю.

1943 — початок повстання у Варшавському гетто

1943 — Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для т. зв.”помічників окупантів”.

1947 — партія “Індійський національний конгрес” погодилася розділити країну на Індію і Пакистан.

1967 — члени групи “Бітлз” підписали контракт, яким вони зобов’язувалися не залишати групу протягом десяти років.

1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію “Салют-1”.

1992 — Верховною Радою Вірменії прийнятий Герб Вірменії.

1999 — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини.

2000 — в Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкрите найбільше в Європі родовище золота (до 300 т золота і 1600 т срібла), розробки заблоковано парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань.

2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

Яке сьогодні церковне свято:

19 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопільським.

В молоді роки Євтихій прийняв чернечий постриг і згодом став архімадритом всіх амасійських монастирів. Під час п’ятого Вселенського собору за часів правління імператора Юстиніана, митрополит Амасійський був сильно хворий, тому замість себе послав Євтихія. Коли його там побачив патріарх Міна, то передбачив юнакові місце патріарха після нього. Після смерті Міни з’явився Євтихію апостол Петро уві сні і наказав стати єпископом. На патріарший престол він був зведений 552 року.

Прикмети:

Вранці туман — до кінця квітня буде суха погода

Вітряний день — до неврожаю

Зоряна ніч і тихий день — до багатого урожаю

Качки будують свої гнізда в місцях, де багато води — влітку буде суха погода

Традиції:

19 квітня люди зверталися з молитвами до Євтихія, щоб їхні друзі та родичі були здоровими. Тому що саме цей святий займався зцілюванням людей.

19 квітня особливу увагу приділяли яблуням: білили їх і ставили підпори під важкі гілки.

На третій день після Великодня відзначають Світлу середу – ще її називають Градова середа. У Градову середу не можна працювати – вважалося, що робота буде марною, а все посіяне або посаджене погубить град.

Іменини сьогодні святкують:

Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.