Про це повідомляють #Букви.
В Україні – День скловиробника, День працівників гідрометеорологічної служби, у Франції – Свято молодого вина “Божоле нуво”, у США – День Роккі і Буллвінкля, “Великий американський димок”, День наметового табору, День рівних можливостей, День побажання поганого дня, День газованих напоїв з кофеїном, у Монако – Національний день, на Малі – День звільнення, у Бразилії – День прапора, в Пуерто-Ріко – День відкриття, у М’янмі – Національний день.
Цей день в історії:
1190 — заснований Тевтонський орден
1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй/
1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.
1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
1978 — внаслідок масового самогубства членів секти “Народний Храм”, керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.
1986 — В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.
1989 — З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання “Колумбія”, у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні християни вшановують пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя йому довелося зазнати гонінь і нападів, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнства. Павла разом зі святим Феофилактом вбили під час переслідувань.
Також сьогодні вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника.
Народні прикмети:
- Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
- У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
- Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
- Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
- Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.
Що не можна робити сьогодні:
- Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;
- Не можна виносити сміття з дому;
- Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;
- Не слід цього дня лінуватися.
Сьогодні іменини відзначають Герман, Павло, Клавдія, Северин, а також Олександра.