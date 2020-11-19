Сьогодні, 19 листопада, світ відзначає День пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Міжнародний чоловічий день, День відмови від куріння, Всесвітній день сантехніка, Всесвітній день туалету, Всесвітній день філософії, День жіночого підприємництва.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні – День скловиробника, День працівників гідрометеорологічної служби, у Франції – Свято молодого вина “Божоле нуво”, у США – День Роккі і Буллвінкля, “Великий американський димок”, День наметового табору, День рівних можливостей, День побажання поганого дня, День газованих напоїв з кофеїном, у Монако – Національний день, на Малі – День звільнення, у Бразилії – День прапора, в Пуерто-Ріко – День відкриття, у М’янмі – Національний день.

Цей день в історії:

1190 — заснований Тевтонський орден

1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.

1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй/

1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.

1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

1978 — внаслідок масового самогубства членів секти “Народний Храм”, керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.

1986 — В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.

1989 — З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.

1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання “Колумбія”, у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя йому довелося зазнати гонінь і нападів, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнства. Павла разом зі святим Феофилактом вбили під час переслідувань.

Також сьогодні вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника.

Народні прикмети:

Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.

У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.

Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.

Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.

Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.

Що не можна робити сьогодні:

Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;

Не можна виносити сміття з дому;

Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;

Не слід цього дня лінуватися.

Сьогодні іменини відзначають Герман, Павло, Клавдія, Северин, а також Олександра.