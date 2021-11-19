Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний чоловічий день, а в Україні - День працівників гідрометеорологічної служби України.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми

Всесвітній день туалету

Міжнародний день відмови від паління

Міжнародний день філософії.

Цей день в історії:

1190 — заснований Тевтонський орден.

1626 — У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.

1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.

1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1917 — втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в’язниці.

1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй.

1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.

1942 — 1942 — почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.

1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

1978 — внаслідок масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.

1986 — В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.

1989 — З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.

1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання “Колумбія“, у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

2003 — парламентські фракції “опозиційної четвірки“ — Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку “Наша Україна“ підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.

2004 — у “Будинку із химерами“ архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр “Шедеври мистецтва України“.

2005 — Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка.

2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни 19 листопада вшановують день пам’яті святителя Павла Сповідника.

Прикмети:

Лід промерзає купою на річці – в наступному році хліба буде багато

Снігопад 19 листопада – зима буде сніжною

Безвітряна погода – скоро морози будуть

Червона зоря – буде дощ або сніг. Якщо вона видна ввечері, то на наступний день буде похмура погода

Іменини сьогодні святкують Герман, Павло, Олександра, Клавдія.