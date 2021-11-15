19 листопада у Київській області та деяких північних регіонах синоптики прогнозують сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 19 листопада температура повітря по всій території Україні значно впаде: у західних областях вдень прогнозують від +3 °C до +7 °C; на Півночі, в Центрі та на Сході від +1 °C до +4 °C.

Найтепліше буде у південних регіонах – там температура коливатиметься від +7 °C до +9 °C, а в Криму до +10 °C.

Крім того, усю територію країни накриють дощі, а на Півночі та в Києві випаде ще й мокрий сніг.