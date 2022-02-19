19 лютого – День державного герба України, Міжнародний день перетягування каната, день м’ятного шоколаду у США, День орнітолога та Всесвітній день захисту морських ссавців.

Про це повідомляють #Букви.

З другого століття нашої ери відомий символ тризуба. Про його походження та значення є багато гіпотез, проте жодна з них не є загальновизнаною. Найобґрунтованіші теорії – це стилізоване зображення ястреба в польоті або якоря. У Київській Русі тризуб був знаком князів Рюриковичів.

По відродженні української держави, 15 (2) листопаду 1917 року саме професор Дмитро Антонович запропонував Тризуб як національний герб. У грудні 1917 тризуб року був прийнятий як герб УНР та розміщений на грошах УНР.

Після відновлення української національної державності Верховна Рада України своєю постановою “Про державний герб України” від 19 лютого 1992 року затвердила тризуб Малим гербом України.

Християни всього світу 18 лютого вшановують пам’ять святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

Пам’ятні дати:

У 1861 році Олександр ІІ видав “Маніфест про скасування кріпацтва”, згідно з яким у Російській імперії скасовувалося кріпосне право.

У 1900 році ідеолог українського самостійництва, адвокат, публіцист Микора Міхновський у Харкові оголосив свій твір під назвою “Самостійна Україна”.

У 1954 році було схвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачі Кримського півострова до складу УРСР.

У 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб Малим гербом України.

У 1999 році у США затримали колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

У цей день народилися:

У 1473 році народився Микола Коперник – польський астроном і математик, фізик, правник, дипломат, економіст, автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи.

У 1859 році народився Сванте Арреніус – шведський фізик, хімік та астрофізик; професор Стокгольмського університету; він перший висунув теорію виникнення життя на Землі – тероію панспермії. Нобелівський лауреат з хімії.

У 1929 році народився Олег Коркушко – український терапевт і геронтолог.

У 1937 році народився український астроном Клим Чурюмов, відомий як першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.

У 1948 році народився Тоні Айомі – британський гітарист, автор пісень і продюсер, засновник, композитор і учасник групи Black Sabbath.

У 1957 році народився Фалько – австрійський композитор і співак.

Прикмети:

Якщо 19 лютого птахи сідають на верхівки дерев – скоро буде потепління.

Якщо у цей день йде дощ – літо буде холодним і вологим.

Традиції:

19 лютого не можна гучно кричати.

У цей день не можна збирати руками розбитий посуд.

Не можна запитувати у вагітних жінок стосовно статі та стану їх дитини.

Іменини святкують: Марія, Христина, Максим, Мар’ян, Іван, Марта, Василь.