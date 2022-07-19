Про це повідомляють #Букви.
Щорічно 19 липня світова спільнота відзначає День без купальників.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День тренера (з 2021 року)
- Лаос – День Незалежності (з 1949 року)
- Колумбія – День героїв Вітчизни та їх сімей
- Японія – День міністерок
- США – День коктейлю “Дайкірі”
Цього дня у світі:
- 64 — в часи правління Нерона спалахнула Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.
- 711 — між вестготами і армією Омеядів відбулася битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів. Наслідком битви стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова і подальші майже 800 років Реконкісти
- 1551 — Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія
- 1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким
- 1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію
- 1870 — почалася французько-прусська війна
- 1900 — відкрилося Паризьке метро
- 1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
- 1969 — Індіра Ґанді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків
- 1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану
Яке сьогодні церковне свято:
19 липня віруючими людьми шанується преподобний Сисой Великий і мученик Єрмій Афінський.
Прикмети:
- Листя пожовкли – до ранньої осені та зими
- Жовті хмари – до дощу
- У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом. Проблеми, що виникли 19 липня, скоро вирішаться самі собою
- Якщо місяць добре видно, то це говорить про багатий урожай
- Якщо місяць здається зеленуватим – про наближення дощів
- Якщо місяць здається блискучим і білим – про холодну погоду без опадів
Традиції:
- Вважається, що 19 липня роса має цілющу силу, тому у давнину наші предки зранку ходили босоніж по траві. Вони вірили, що це принесе їм вдачу та здоров’я на увесь рік.
- Також цього дня моляться Сисою Великому про благополуччя у справах.
- Водночас 19 липня жінкам заборонено прибирати, прати та займатися прибиранням по дому.
- Заборонено цього дня давати чи позичати комусь гроші – інакше самі згодом потребуватимете.
Цього дня іменини відзначають:
Антон, Валентин, Архип, Василь, Олександр, Інокентій, Гліб, Уляна, Віктор і Анатолій.