19 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день запобігання насильству над дітьми: засновано у 2000 році Фондом Всесвітнього саміту жінок. У 2001 році Американська психологічна асоціація через свій міжнародний офіс приєдналася до коаліції і також відзначила цей день, 19 листопада, Всесвітнім днем запобігання жорстокому поводженню з дітьми.
Всесвітній день туалету: 19 листопада було проголошено “Всесвітнім днем туалету” у 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції було обрано не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.
Міжнародний день чоловіків: мета свята – привернути увагу до гендерної дискримінації чоловіків при визначенні важливості їх ролі в родині і вихованні дітей.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника
- Князівство Монако – День князя
Цього дня у світі:
- 1190 — заснований Тевтонський орден
- 1626 — У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.
- 1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
- 1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
- 1917 — втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в’язниці
- 1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй
- 1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.
- 1942 — почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.
- 1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
- 1978 — внаслідок масового самогубства членів секти “Народний Храм”, керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.
- 1986 — В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.
- 1989 — З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
- 1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання “Колумбія”, у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
- 2003 — парламентські фракції “опозиційної четвірки” — Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку “Наша Україна” підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.
- 2004 — у “Будинку із химерами” архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр “Шедеври мистецтва України”.
- 2005 — Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка.
- 2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
Яке сьогодні церковне свято:
У православній церкві 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя Павла йому довелося зіткнутися з численними протестами і нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри.
Крім цього, 19 листопада вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих.
Прикмети:
- Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
- У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
- Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
- Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
- Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.
Традиції:
- Наші предки говорили, що лід, який утворюється на річках в цей день, не розтане до весни. Саме тому чоловіки починали готуватися до зимової риболовлі – перебирали снасті і лагодили їх.
- За старих часів люди вірили, що чоловік, який відправляється на риболовлю, повинен зловити хоча б одну рибу – з порожніми руками додому приходити не можна.
Іменини цього дня святкують:
Герман, Павло, Клавдія, Северин, Олександра.
- За даними синоптиків у суботу, 19 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та снігу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 18 листопада.