19 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

19 листопада відзначають Всесвітній день запобігання насильству над дітьми, Всесвітній день туалету та Міжнародний день чоловіків. За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять Павла Сповідника, Максима Сповідника і Василя Сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми: засновано у 2000 році Фондом Всесвітнього саміту жінок. У 2001 році Американська психологічна асоціація через свій міжнародний офіс приєдналася до коаліції і також відзначила цей день, 19 листопада, Всесвітнім днем запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Всесвітній день туалету: 19 листопада було проголошено “Всесвітнім днем туалету” у 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції було обрано не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.

Міжнародний день чоловіків: мета свята – привернути увагу до гендерної дискримінації чоловіків при визначенні важливості їх ролі в родині і вихованні дітей.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника

Князівство Монако – День князя

Цього дня у світі:

1190 — заснований Тевтонський орден

1626 — У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.

1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.

1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1917 — втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в’язниці

1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй

1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.

1942 — почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.

1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

1978 — внаслідок масового самогубства членів секти “Народний Храм”, керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.

1986 — В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.

1989 — З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.

1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання “Колумбія”, у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

2003 — парламентські фракції “опозиційної четвірки” — Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку “Наша Україна” підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.

2004 — у “Будинку із химерами” архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр “Шедеври мистецтва України”.

2005 — Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка.

2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя Павла йому довелося зіткнутися з численними протестами і нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри.

Крім цього, 19 листопада вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих.

Прикмети:

Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.

У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.

Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.

Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.

Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.

Традиції:

Наші предки говорили, що лід, який утворюється на річках в цей день, не розтане до весни. Саме тому чоловіки починали готуватися до зимової риболовлі – перебирали снасті і лагодили їх.

За старих часів люди вірили, що чоловік, який відправляється на риболовлю, повинен зловити хоча б одну рибу – з порожніми руками додому приходити не можна.

Іменини цього дня святкують:

Герман, Павло, Клавдія, Северин, Олександра.