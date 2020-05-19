У вівторок, 19 травня, в світі відзначають День народження Кубика Рубіка, а православні християни згадують про мученика Йова. У цей день прийнято сіяти горох.

#Букви зібрали цікаві факти про свята 19 травня 2020 року.

19 травня у В’єтнамі святкують День народження Хо Ши Міна, революціонера і політичного діяча. У Данії сьогодні День загальної молитви, в Фінляндії – День військового прапора і День поминання.

У греків сьогодні День пам’яті жертв геноциду. Ця пам’ятна дата відзначається з 1994 року, щоб не забувати про жертви понтійського геноциду греків з боку турків в період 1914-1923 рр. в Османській імперії.

У Франції сьогодні День Святого Йова Кермартенского (Іво Хелорі), покровителя юристів, нотаріусів та адвокатів, а в Україні – День пам’яті жертв політичних репресій.

День народження Кубика Рубика

Сьогодні фанати Кубика Рубика відзначають день його народження. Головоломка була винайдена угорським скульптором і архітектором Ерне Рубіком в 1974 році і запатентована в 1975-му.

Правильно головоломка називається “Кубик Рубіка”. Спочатку винахід назвали “магічний кубик” (bűvös kocka).

Кубик Рубика – лідер серед іграшок по загальній кількості продажів: по всьому світу було продано близько 450 млн головоломок, як оригінальних, так і різних аналогів.

Люди, які захоплюються швидкісним складанням кубика Рубіка, називаються спідкуберами. А сама швидкісна збірка – спідкубінг (speedcubing). Один з найпопулярніших методів швидкісної збірки – метод Джесіки Фрідріх.

Офіційні змагання зі швидкісного збирання кубика Рубіка регулярно проводяться Всесвітньою асоціацією спідкубінга (WCA). Щороку проходить чемпіонат Європи, Азії і чемпіонат світу.

У класичній дисципліні (кубик 3×3×3) діючий рекорд 3,47 секунди. Він був встановлений представником КНР Ду Юшенгом в 2018 році на змаганні Wuhu Open 2018 у Китаї.

Православні свята 19 травня

19 травня православна церква вшановує пам’ять двох святих на ім’я Йов: це преподобний ігумен Йов Почаївський і праведний Йов Багатостраждальний, який є зразком віри і терпіння. Відповідно до біблійного розповіді, Йов жив благочестиво і був вельми багатою людиною. З дозволу Бога диявол відібрав у нього все – багатство, сімох дітей, здоров’я, але навіть в таких складних випробуваннях той залишився вірним. Бачачи відданість Йова Богу, диявол відступив. Бог же винагородив Іова ще більше – він знову розбагатів, у нього народилися діти, а його дочки вважалися найкрасивішими на землі. Сам Йов прожив дуже довге життя – бачачи, як ростуть кілька поколінь після нього.

Згідно з народним календарем, 19 травня відзначають Йова Горошника або Россяника. У цей день рясна роса, яку вважають дуже корисною для городніх рослин.

Прикмети на Йова Горошника

Йова прозвали Горошником через початок посівів гороху.

В цей день говорили: “Приходь працювати на білі горохи”. На Київській Русі горох і боби були доступні всім – навіть біднякам. Не дарма існувала приказка “залишитися на горохові”. Ще одна приказка, пов’язана з бобовими, свідчить про те, що їх вирощують вже дуже давно: “Це було за часів царя Гороха”.

У цей день селяни вранці виходили на подвір’я і спостерігали: якщо роса рясна, то вродять огірки. Крім того, ця роса вважається дуже корисною для городніх рослин. З цього приводу казали: “Йов роси розпустив”.

На Йова Горошникова всі намагалися ходити босоніж по росі.

Якщо в день Йова Горошника роси багато, то в цьому році буде хороший урожай огірків.

Ніч тепла на Йова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо буде холодною – чекай неврожаю.

Велика роса і ясна погода 19 травня – огірки вродять.

Ні росинки вранці – чекай зміни погоди.

На кленах видно сережки – прикмета сповіщає про те, що можна сіяти буряк.

Якщо сік капає з обламаної гілки – чекай ясної погоди.

Оси вибрали для споруди гнізд відкриті місця – літо буде сирим.

Туман на світанку – не чекай опадів, а хмар і зовсім мало буде.

У цей день заборонено сваритися з близькими, а також небажано планувати поїздки.

19 травня: цей день в історії

1849 – після висилки з Пруссії Карла Маркса вийшов останній номер “Нової рейнської газети”, що видавалася К. Марксом і Ф. Енгельсом. Номер було надруковано червоною фарбою і він став сенсацією.

1908 – на сцені паризької “Гранд-опера” Сергій Дягілєв поставив оперу М. Мусоргського “Борис Годунов” з Федором Шаляпіним у головній ролі.

1910 – повернення комети Галлея: Земля перетнула хвіст комети. З цієї нагоди в США був жвавий розпродаж таблеток “Комета”, які пропонувалися в якості протиотрути: поширилися чутки, що в хвості комети містяться отруйні речовини. Однак, всупереч побоюванням, комета не заподіяла землянам ніякої шкоди. Навіть незвичайних атмосферних явищ зафіксовано не було.

1921 – Конгрес США ухвалив значно скоротити квоту на прийом емігрантів з країн Європи, в першу чергу з Росії, Греції та Італії.

1930 – білим жінкам надали виборчі права в Південній Африці.

1980 – в Анахаймі, Каліфорнія, Apple представила публіці свою нову розробку – “Apple III”. Це стало першою невдачею відомої фірми.

1994 – одноголосним рішенням, Грецький парламент ухвалив вважати 19 травня Днем Пам’яті геноциду малоазійських греків турками.

Іменинники 19 травня

1762 – Йоганн Готліб Фіхте, філософ, громадський діяч, представник німецького класичного ідеалізму.

1857 – Джон Джекоб Абель, американський біохімік і фармаколог, першовідкривач адреналіну, творець першого апарату для гемодіалізу.

1870 – Альберт Гамільтон Фіш, американський серійний вбивця і канібал.

1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Турецької Республіки (1923-1938).

1909 – Ніколас Вінтон, британський філантроп, напередодні Другої світової війни організував порятунок єврейських дітей окупованій німцями Чехословаччини.

1977 – Наталія Орейро, уругвайська співачка і актриса.