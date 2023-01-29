На одній щиколотці 19-річна Олеся Крівцова носить тату проти Путіна, а на іншій — браслет, який відстежує кожен її рух. Дівчина з Архангельської області Росії повинна носити пристрій під час перебування під домашнім арештом після того, як її звинуватили у публікаціях у соціальних мережах, які, на думку влади, дискредитують "російську армію та виправдовують тероризм".

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Російські чиновники внесли Крівцову до списку терористів та екстремістів нарівні з ІДІЛ, Аль-Каїдою та Талібаном за публікацію в Instagram історії про вибух на Кримському мосту в жовтні.

Крівцовій, студентці Північного федерального університету в північно-західному місті Архангельськ, також загрожує кримінальна справа за дискредитацію російської армії через нібито критичний репост в студентському чаті в російській соціальній мережі VK.

Зараз дівчина перебуває під домашнім арештом у квартирі своєї матері в Сєвєродвінську Архангельської області з забороною виходити в Інтернет і користуватися іншими видами зв’язку.

Справа Олесі не перша і не остання”, — сказав CNN адвокат Олексій Кічін.

За словами Кічіна, підлітку може загрожувати до трьох років позбавлення волі за дискредитацію російської армії та до семи років позбавлення волі за статтею про виправдання тероризму. Однак захист Крівцової сподівається на більш м’яке покарання у вигляді штрафу.

Незалежний правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо повідомив, що у 2022 році в Росії було порушено щонайменше 61 справу за звинуваченнями в виправданні тероризму в Інтернеті, наразі 26 закінчилися вироками.

Мати Олесі, Наталя Крівцова, зазначила, що влада намагається попередити суспільство, фактично її доньку публічно покарають за те, що вона не приховує своїх поглядів.

Ми живемо в Архангельській області, це великий регіон, але дуже віддалений від центру. Протестів в Архангельську більше немає, тому вони намагаються задушити все, що залишилося на ранній стадії”, – сказала CNN Наталя Крівцова.

Місцевий голова Комуністичної партії Олександр Новіков публічно висміяв дівчину на державному телебаченні, заявивши, що її треба відправити на передову на Донбасі.

Це не перша сутичка Олесі Крівцової з владою через публічне оприлюднення своїх поглядів. У травні минулого року її притягнули до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії шляхом розповсюдження антивоєнних плакатів.

Ситуація стала серйознішою, коли її звинуватили в дискредитації російської армії в соціальних мережах у жовтні минулого року. За словами адвоката, повторне вчинення злочину за тією ж статтею тягне за собою кримінальне провадження.

У неї загострене почуття справедливості, що ускладнює її життя. Неможливість мовчати зараз є великим гріхом у Російській Федерації”, — сказала CNN її мати.

За її словами, 26 грудня поліція РФ увірвалася у квартиру, де проживала її донька з чоловіком Іллею, та погрожували кувалдою, яку силовики назвали “привіт” від Wagner Group.

Олеся дуже злякалася, бо побачила відео, на якому в’язня вбивають кувалдою”, — розповіла вона CNN.

На відео найманці з “Вагнер”, що активно вербує полонених, начебто стратили кувалдою колишнього засудженого Євгена Нужина. В описі відео сказано: “Зрадник отримав традиційне, споконвічне вагнерівське покарання”.