У середу, 19 серпня, в світі відзначають День гуманітарної допомоги і День фотографії. Для православних християн в цей день настає особливе свято - Преображення Господнє, або, як його називають в народі - Яблучний Спас.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В Афганістані 19 серпня святкують День незалежності, в Норвегії – День народження кронпринцеси Метте-Маріт. У США сьогодні День авіації, а в Україні – День пасічника.

Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day)

У грудні 2008 року Генеральна асамблея ООН резолюцією A/RES/63/139 оголосила 19 серпня Всесвітнім днем ​​гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day).

Мета цього свята – підвищувати інформованість суспільства про діяльність з надання гуманітарної допомоги у всьому світі. У цей день повсюдно нагадують про важливість міжнародного співробітництва в цій сфері.

В останні роки помітно зросла здатність гуманітарного співтовариства швидко і ефективно реагувати на різного роду кризи і катастрофи, викликані природними або людськими факторами, а також передбачати їх.

“Кожен день, долаючи небезпеки і негаразди, гуманітарні працівники допомагають мільйонам людей в країнах, охоплених війною або переживають стихійне лихо. Їхня праця – це наочна ілюстрація того, що допомога нужденним повинна і може надаватися незалежно від релігійної, расової або статевої приналежності”, – сказано в резолюції ООН.

Також в цей день прийнято згадувати людей, які втратили свої життя, рятуючи інших. Наприклад, співробітник ООН Сержіу Вієйра ді Меллу, який загинув у результаті вибуху штаб-квартири ООН в Багдаді. Оскільки це сталося 19 серпня 2003 року, в пам’ять про його смерть була обрана дата для Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.

Всесвітній день фотографії (World Photography Day)

Свято було започатковано у 2009 році з ініціативи австралійського фотографа на ім’я Корскі Ара.

Таку дату вибрали через те, що в 1839 році широкому загалу було представлено метод отримання відбитка фото – дагеротипа, тобто прототипу фотографії. Винахід належить Луї Жаку Манді Дагеру, у якого патент викупив уряд Франції, він і проголосив його винахід, як “подарунок світу”.

Саме винахід Дагера став першим кроком на шляху до фотографії як загальнодоступної “технології”.

У 1861 році Джеймс Максвелл зумів відтворити кольорове фото, а винахід в 1981 році компанією Sony цифрової камери, дозволив робити цифрові фотографії і відмовитися від традиційної фотоплівки.

День пасічника

В Україні 19 серпня щорічно відзначають національне професійне свято бджолярів, починаючи з 1997 року.

15 серпня 1997 року другий президент України Леонід Кучма підписав Указ № 815/97, в якому говорилося: “На підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України постановляю: Установити в Україні професійне свято бджолярів – День пасічника, який відзначати щорічно 19 серпня”.

У цей день пасічники з усієї країни пропонують спробувати і купити свою продукцію.

Православні свята 19 серпня

У цей день православні християни відзначають одне з найважливіших свят – Преображення Господнє.

Згідно до біблейських текстів, Ісус Христос взяв з собою трьох учнів – Петра, Івана та Якова і відправився з ними на гору Фавор. Там і сталося Преображення Христа. У якийсь момент учні побачили, що їх учитель в блискучому білосніжному одязі розмовляє з двома древніми пророками – Мойсеєм та Іллею.

Це сталося за 40 днів до розп’яття Христа.

Ось що пише Біблія з цього приводу:

“А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І Він перед ними переобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його стала біла, як світло. І ось з’явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із Ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!” (Мт. 17: 1-5).

Своїм Преображенням Христос намагався пояснити учням суть своєї божественної природи, а також передати хоча б частину таїнства того, що буде відбуватися на Небесах.

Народні прикмети на Спаса: що не можна робити

У народі Преображення Христове ще називаю Спаса, а оскільки таких кілька – Яблучним Спасом.

Люди вірили, що в цей день не можна проганяти мух, якщо вони сідають на руку – можна злякати щастя, тому потрібно було почекати, поки вона сама полетить.

Надкусивши яблуко 19 серпня, можна передбачити свою долю: якщо яблуко кисле – варто чекати неприємностей, якщо солодке – удача в найближчий час постукає в ваш будинок. Кисло-солодке яблуко означало міцну сім’ю, спокій в будинку.

Прикмети:

Дощ на Другий Спас обіцяв мокру і холодну зиму. А ось сонце та тепло в свято – обіцяли сніжну зиму, без сильних морозів.

Колосся пшениці вродить великі, якщо під час посіву дме північний вітер.

Якщо бджоли збираються в рій, і почався невеликий дощ, скоро настане холодна і дощова осінь, а якщо на мед злітаються бджоли, то достаток в будинку забезпечений.

Якщо листя на деревах пожовтіло на Яблучний Спас, значить незабаром сильно похолодає.

Весь урожай зернових потрібно зібрати до 19 серпня, інакше перший дощ все погубить.

Хто займається шиттям на свято – буде лити сльози все життя.

Що не можна робити:

Одружуватися та виходити заміж в цей день, як і в інші дні Успенського поста, категорично заборонялося, тому що це вважалося великим гріхом. Є повір’я, що молоді, обручені в дні Успенського поста, ніколи не будуть щасливими.

Заборонено вбивати або проганяти комах.

Не рекомендується зустрічати цей день в бруді. Напередодні потрібно гарненько прибрати і завершити всі справи по дому. На Яблучний Спас можна тільки готувати їжу і збирати урожай. Все інше вважається гріхом.

19 серпня: цей день в історії

1692 – в Массачусетсі за чаклунство повішено п’ять жінок.

1848 – газета The New York Herald опублікувала перше повідомлення про знайдене в Каліфорнії золото.

1856 – американець Гейл Борден (Gail Borden) запатентував спосіб отримання згущеного молока.

1914 – створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українська бойова управа.

1947 – вперше синтезовано вітамін А.

Іменинники 19 серпня

1646 – Джон Флемстид, англійський астроном, перший директор Грінвічській обсерваторії.

1883 – Габріель “Коко” Шанель, французька жінка-модельєр, законодавиця моди.

1946 – Білл Клінтон, 42-й президент США (1993-2001).