#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
В Афганістані 19 серпня святкують День незалежності, в Норвегії – День народження кронпринцеси Метте-Маріт. У США сьогодні День авіації, а в Україні – День пасічника.
Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day)
У грудні 2008 року Генеральна асамблея ООН резолюцією A/RES/63/139 оголосила 19 серпня Всесвітнім днем гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day).
Мета цього свята – підвищувати інформованість суспільства про діяльність з надання гуманітарної допомоги у всьому світі. У цей день повсюдно нагадують про важливість міжнародного співробітництва в цій сфері.
В останні роки помітно зросла здатність гуманітарного співтовариства швидко і ефективно реагувати на різного роду кризи і катастрофи, викликані природними або людськими факторами, а також передбачати їх.
“Кожен день, долаючи небезпеки і негаразди, гуманітарні працівники допомагають мільйонам людей в країнах, охоплених війною або переживають стихійне лихо. Їхня праця – це наочна ілюстрація того, що допомога нужденним повинна і може надаватися незалежно від релігійної, расової або статевої приналежності”, – сказано в резолюції ООН.
Також в цей день прийнято згадувати людей, які втратили свої життя, рятуючи інших. Наприклад, співробітник ООН Сержіу Вієйра ді Меллу, який загинув у результаті вибуху штаб-квартири ООН в Багдаді. Оскільки це сталося 19 серпня 2003 року, в пам’ять про його смерть була обрана дата для Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.
Всесвітній день фотографії (World Photography Day)
Свято було започатковано у 2009 році з ініціативи австралійського фотографа на ім’я Корскі Ара.
Таку дату вибрали через те, що в 1839 році широкому загалу було представлено метод отримання відбитка фото – дагеротипа, тобто прототипу фотографії. Винахід належить Луї Жаку Манді Дагеру, у якого патент викупив уряд Франції, він і проголосив його винахід, як “подарунок світу”.
Саме винахід Дагера став першим кроком на шляху до фотографії як загальнодоступної “технології”.
У 1861 році Джеймс Максвелл зумів відтворити кольорове фото, а винахід в 1981 році компанією Sony цифрової камери, дозволив робити цифрові фотографії і відмовитися від традиційної фотоплівки.
День пасічника
В Україні 19 серпня щорічно відзначають національне професійне свято бджолярів, починаючи з 1997 року.
15 серпня 1997 року другий президент України Леонід Кучма підписав Указ № 815/97, в якому говорилося: “На підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України постановляю: Установити в Україні професійне свято бджолярів – День пасічника, який відзначати щорічно 19 серпня”.
У цей день пасічники з усієї країни пропонують спробувати і купити свою продукцію.
Православні свята 19 серпня
У цей день православні християни відзначають одне з найважливіших свят – Преображення Господнє.
Згідно до біблейських текстів, Ісус Христос взяв з собою трьох учнів – Петра, Івана та Якова і відправився з ними на гору Фавор. Там і сталося Преображення Христа. У якийсь момент учні побачили, що їх учитель в блискучому білосніжному одязі розмовляє з двома древніми пророками – Мойсеєм та Іллею.
Це сталося за 40 днів до розп’яття Христа.
Ось що пише Біблія з цього приводу:
“А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І Він перед ними переобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його стала біла, як світло. І ось з’явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із Ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!” (Мт. 17: 1-5).
Своїм Преображенням Христос намагався пояснити учням суть своєї божественної природи, а також передати хоча б частину таїнства того, що буде відбуватися на Небесах.
Народні прикмети на Спаса: що не можна робити
У народі Преображення Христове ще називаю Спаса, а оскільки таких кілька – Яблучним Спасом.
Люди вірили, що в цей день не можна проганяти мух, якщо вони сідають на руку – можна злякати щастя, тому потрібно було почекати, поки вона сама полетить.
Надкусивши яблуко 19 серпня, можна передбачити свою долю: якщо яблуко кисле – варто чекати неприємностей, якщо солодке – удача в найближчий час постукає в ваш будинок. Кисло-солодке яблуко означало міцну сім’ю, спокій в будинку.
Прикмети:
- Дощ на Другий Спас обіцяв мокру і холодну зиму. А ось сонце та тепло в свято – обіцяли сніжну зиму, без сильних морозів.
- Колосся пшениці вродить великі, якщо під час посіву дме північний вітер.
- Якщо бджоли збираються в рій, і почався невеликий дощ, скоро настане холодна і дощова осінь, а якщо на мед злітаються бджоли, то достаток в будинку забезпечений.
- Якщо листя на деревах пожовтіло на Яблучний Спас, значить незабаром сильно похолодає.
- Весь урожай зернових потрібно зібрати до 19 серпня, інакше перший дощ все погубить.
- Хто займається шиттям на свято – буде лити сльози все життя.
Що не можна робити:
- Одружуватися та виходити заміж в цей день, як і в інші дні Успенського поста, категорично заборонялося, тому що це вважалося великим гріхом. Є повір’я, що молоді, обручені в дні Успенського поста, ніколи не будуть щасливими.
- Заборонено вбивати або проганяти комах.
- Не рекомендується зустрічати цей день в бруді. Напередодні потрібно гарненько прибрати і завершити всі справи по дому. На Яблучний Спас можна тільки готувати їжу і збирати урожай. Все інше вважається гріхом.
19 серпня: цей день в історії
1692 – в Массачусетсі за чаклунство повішено п’ять жінок.
1848 – газета The New York Herald опублікувала перше повідомлення про знайдене в Каліфорнії золото.
1856 – американець Гейл Борден (Gail Borden) запатентував спосіб отримання згущеного молока.
1914 – створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українська бойова управа.
1947 – вперше синтезовано вітамін А.
Іменинники 19 серпня
1646 – Джон Флемстид, англійський астроном, перший директор Грінвічській обсерваторії.
1883 – Габріель “Коко” Шанель, французька жінка-модельєр, законодавиця моди.
1946 – Білл Клінтон, 42-й президент США (1993-2001).