Про це повідомляють #Букви.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Ісландія – День чоловіка,
  • США – День пам’яті конфедератів у Техасі

Цього дня у світі:

  • 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої
  • 1795 — Батавська революція в Голландській республіці закінчилась проголошенням Батавської республіки
  • 1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць та омарів
  • 1903 — оголошено проведення першої велогонки “Тур де Франс” — це найпрестижніше і найпопулярніше спортивне велозмагання наших дні
  • 1906 — у світ вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу “Шершень”
  • 1907 — в журналі “Вар’єте” з’явилися перші рецензії на фільми
  • 1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами
  • 1938 — американська фірма “General Motors” першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів
  • 1946 — засновано Союз українців у Великій Британії
  • 1946 — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу
  • 1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню зняту пресконференцію
  • 1963 — пройшов перший виступ групи The Beatles на телебаченні
  • 1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії
  • 1978 — у Німеччині випущено останній автомобіль “Фольксваген Жук”
  • 1981 — Алжирські угоди вирішили кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані
  • 2012 — ФБР закрило сайт Megaupload
  • 2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща)
  • 2017 — в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Яке сьогодні церковне свято:

19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Воно починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають Водохресний Святвечір Хрещення Господнє (Водохреще). Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в ополонці.

Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.

Прикмети:

  • Якщо на Водохрещу стоять сильні морози, то заморозки триватимуть до кінця січня.
  • Холодна і ясна погода сьогодні віщують посушливе літо.
  • Сині хмари – до хорошого врожаю.
  • Якщо сніг не йде, але на деревах лежить іній, то зима буде досить теплою, але затяжний.
  • Якщо на Водохреща заметіль, то і в кінці квітня буде заметіль.

Традиції:

  • На Водохреще прийнято святити воду для пиття і для господарських потреб. Вважається, що водохресна вода володіє чудовими цілющими властивостями, виліковує хвороби і прокляття, довго зберігається. Але якщо свята вода зіпсувалася, то в будинку панує розбрат.
  • Святу воду зберігали вдома і дбайливо до неї ставилися. Такою водою вмивалися і пили в невеликій кількості для міцного здоров’я. Молоді дівчата на дно глечика зі святою водою кидали червоне намисто або ягоди калини. Вірили, що якщо вмитися такою водою, то обличчя буде молодим і красивим, а коханий обов’язково закохається.
  • Також стало традицією купання на Водохреща в освячених водоймах.

Іменини цього дня святкують:

Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія.