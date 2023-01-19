Про це повідомляють #Букви.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Ісландія – День чоловіка,
- США – День пам’яті конфедератів у Техасі
Цього дня у світі:
- 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої
- 1795 — Батавська революція в Голландській республіці закінчилась проголошенням Батавської республіки
- 1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць та омарів
- 1903 — оголошено проведення першої велогонки “Тур де Франс” — це найпрестижніше і найпопулярніше спортивне велозмагання наших дні
- 1906 — у світ вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу “Шершень”
- 1907 — в журналі “Вар’єте” з’явилися перші рецензії на фільми
- 1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами
- 1938 — американська фірма “General Motors” першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів
- 1946 — засновано Союз українців у Великій Британії
- 1946 — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу
- 1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню зняту пресконференцію
- 1963 — пройшов перший виступ групи The Beatles на телебаченні
- 1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії
- 1978 — у Німеччині випущено останній автомобіль “Фольксваген Жук”
- 1981 — Алжирські угоди вирішили кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані
- 2012 — ФБР закрило сайт Megaupload
- 2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща)
- 2017 — в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.
Яке сьогодні церковне свято:
19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Воно починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають Водохресний Святвечір Хрещення Господнє (Водохреще). Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в ополонці.
Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.
У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.
Прикмети:
- Якщо на Водохрещу стоять сильні морози, то заморозки триватимуть до кінця січня.
- Холодна і ясна погода сьогодні віщують посушливе літо.
- Сині хмари – до хорошого врожаю.
- Якщо сніг не йде, але на деревах лежить іній, то зима буде досить теплою, але затяжний.
- Якщо на Водохреща заметіль, то і в кінці квітня буде заметіль.
Традиції:
- На Водохреще прийнято святити воду для пиття і для господарських потреб. Вважається, що водохресна вода володіє чудовими цілющими властивостями, виліковує хвороби і прокляття, довго зберігається. Але якщо свята вода зіпсувалася, то в будинку панує розбрат.
- Святу воду зберігали вдома і дбайливо до неї ставилися. Такою водою вмивалися і пили в невеликій кількості для міцного здоров’я. Молоді дівчата на дно глечика зі святою водою кидали червоне намисто або ягоди калини. Вірили, що якщо вмитися такою водою, то обличчя буде молодим і красивим, а коханий обов’язково закохається.
- Також стало традицією купання на Водохреща в освячених водоймах.
Іменини цього дня святкують:
Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія.
- За даними синоптиків у четвер, 19 січня, у низці областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 18 січня.