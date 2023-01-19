19 січня відзначається День апельсинових казок, День ніжності до всіх, День консервної бляшанки. У християн сьогодні третє, останнє свято у різдвяному циклі - Хрещення Господнє або Водохреща.

Про це повідомляють #Букви.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Ісландія – День чоловіка,

США – День пам’яті конфедератів у Техасі

Цього дня у світі:

1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої

1795 — Батавська революція в Голландській республіці закінчилась проголошенням Батавської республіки

1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць та омарів

1903 — оголошено проведення першої велогонки “Тур де Франс” — це найпрестижніше і найпопулярніше спортивне велозмагання наших дні

1906 — у світ вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу “Шершень”

1907 — в журналі “Вар’єте” з’явилися перші рецензії на фільми

1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами

1938 — американська фірма “General Motors” першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів

1946 — засновано Союз українців у Великій Британії

1946 — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу

1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню зняту пресконференцію

1963 — пройшов перший виступ групи The Beatles на телебаченні

1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії

1978 — у Німеччині випущено останній автомобіль “Фольксваген Жук”

1981 — Алжирські угоди вирішили кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані

2012 — ФБР закрило сайт Megaupload

2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща)

2017 — в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Яке сьогодні церковне свято:

19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Воно починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають Водохресний Святвечір Хрещення Господнє (Водохреще). Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в ополонці.

Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.

Прикмети:

Якщо на Водохрещу стоять сильні морози, то заморозки триватимуть до кінця січня.

Холодна і ясна погода сьогодні віщують посушливе літо.

Сині хмари – до хорошого врожаю.

Якщо сніг не йде, але на деревах лежить іній, то зима буде досить теплою, але затяжний.

Якщо на Водохреща заметіль, то і в кінці квітня буде заметіль.

Традиції:

На Водохреще прийнято святити воду для пиття і для господарських потреб. Вважається, що водохресна вода володіє чудовими цілющими властивостями, виліковує хвороби і прокляття, довго зберігається. Але якщо свята вода зіпсувалася, то в будинку панує розбрат.

Святу воду зберігали вдома і дбайливо до неї ставилися. Такою водою вмивалися і пили в невеликій кількості для міцного здоров’я. Молоді дівчата на дно глечика зі святою водою кидали червоне намисто або ягоди калини. Вірили, що якщо вмитися такою водою, то обличчя буде молодим і красивим, а коханий обов’язково закохається.

Також стало традицією купання на Водохреща в освячених водоймах.

Іменини цього дня святкують:

Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія.