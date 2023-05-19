19 травня відзначають Всесвітній день сімейного лікаря, Міжнародний день боротьби з гепатитом, День травневого сонця та День блокнота. Християни цього дня згадують Іова Багатостраждального.

Джерело: #Букви.

Всесвітній день сімейного лікаря: 19 травня 2011 року Всесвітня організація сімейних лікарів WONCA започаткувала святкування Всесвітнього дня сімейного лікаря. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме первинна медико-санітарна допомога має бути основою в організації медичної допомоги населенню.

Міжнародний день боротьби з гепатитом: започаткований Міжнародним альянсом боротьби з гепатитом 2008 року. Гепатитом називають інфекційне захворювання печінки, яке викликане одним з вірусів гепатиту.

День травневого сонця: 19 травня відзначається неофіційне, проте позитивне свято – День травневого сонця. Таку назву обрали на честь революції, яка відбулась у травні 1810 року в Аргентині в Буенос-Айресі. Унаслідок революційних дій Аргентина отримала незалежність від Іспанії, а на прапорі країні почали зображувати сонце.

День блокнота: подію започаткували у 2016 році. Яку ж користь може принести блокнот? Окрім естетичного задоволення від дизайну, варіантів якого зараз безліч, блокнот дарує нам можливість планувати день, тиждень, місяць та навіть рік. Кожен має змогу оформити й розмалювати записну книжку на свій смак. Блокнот зберігає важливі відмітки, ідеї, мрії, контакти, рецепти, малюнки тощо.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Фінляндія – День військового прапора

В’єтнам – День народження Хо Ши Міна

Греція – День пам’яті жертв геноциду

США – День шоколадного десерту Devil’s Food

Туреччина – Святкування Дня Ататюрка, молоді та спорту

Цього дня у світі:

1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.

1536 — страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.

1568 — англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред’явила свої права на англійський престол.

1649 — Англія проголошена республікою.

1861 — у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.

1997 — компанія «Hewlett-Packard» випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE.

1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Яке сьогодні церковне свято:

19 травня в церковному календарі – день пам’яті Іова Багатостраждального. Він був відомою благочестивою людиною за часів Мойсея. Було в нього дуже велике сімейство. Якось втрутився в його життя диявол, позбавивши Іова всього, що у нього було, та ще й вразив його страшною хворобою.

В цей час його дружина багато працювала і тому часто скаржилася Іову на страждання, на що той відповідав, що Бог не дає людям того, що вони не можуть винести, тому їм слід бути вдячними. Іова за глибоку віру Господь нагородив, повернувши все втрачене з лишком.

Прикмети:

Якщо в цей день погода ясна, то буде відмінний врожай огірків.

Велика роса – до врожаю огірків.

Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.

Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.

Під час тихого дощу бульбашки на воді з’явилися – значить, дощ затягнеться.

Птахи весело співають – найближчими днями буде хороша погода.

Традиції:

В народі цей день мав назву Іов Горошник. А все тому, що багато уваги приділялося роботі на городі, особливо висаджували горох, боби, огірки і кукурудзу.

Також вважається, що роса в цей день має чудодійну силу – потрібно обов’язково пробігтися по ній босоніж, щоб набратися здоров’я і сили.

Іменини сьогодні святкують:

Микола, Денис, Іов.