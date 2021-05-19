Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.
1536 — страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.
1568 — англійська королева Єлизавета I наказала заточити до в’язниці колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред’явила свої права на англійський престол.
1649 — Англія проголошена республікою.
1861 — у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.
1997 — компанія Hewlett-Packard випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE.
1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.
2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні християни вшановують пам’ять Праведного Іова Багатостраждального та Іова Почаївського.
Прикмети погоди:
Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Касьян.