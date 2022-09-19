російсько-українська війна
07:28 Дощі відступлять від половини країни: прогноз погоди на понеділок 19 вересня
07:18 19 вересня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
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18 вересня

23:13 В РПЛ закликали генпрокурора РФ пояснити вербування ув’язнених
22:39 Принцеса Великої Британії Уельська зустрілася з Оленою Зеленською в Букінгемському палаці
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22:11 «Десакралізація»: проєкт українського скульптора Олексія Золотарьова
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18:43 «Рішуче засуджую звірства Росії» – президентка Грузії про масові поховання в Ізюмі
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17:39 Алла Пугачова просить визнати її «іноагентом» слідом за чоловіком
17:01 Стрілянина, яку влаштували російські військові в Херсоні, є провокацією — Соболевський
16:38 В Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ
16:18 МЗС Румунії вважає неприпустимими висловлювання ексміністра про «поділ України»
15:38 Українські бійці будуть навчатися поводитися з танками та зенітними батареями в Іспанії
14:54 «Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі» — адмірал Великої Британії
14:10 Єврокомісія запропонувала урізати фінансування Угорщини на 7,5 млрд євро
13:35 Окупанти обстріляли медичний персонал і пацієнтів під час спроби евакуації – є загиблі
13:33 В Ізюмі виявили тіло чоловіка, якому окупанти відрізали мошонку
12:52 Від оперного співака до волонтера: історія Сергія Іванчука, який ледве не загинув, коли рятував людей з Харкова
11:59 Росіянка просила окупанти привезти кітель зі вбитого українця для «рольових ігор»: перехоплена розмова СБУ
11:13 Російські окупанти вночі обстріляли Миколаїв: пошкоджено лікарню й гаражний кооператив
10:34 У Луганській області окупанти будують оборонні споруди та продовжують примусову мобілізацію — Гайдай
09:57 Росіянка Ксенія Собчак звинуватила українців у нацизмі
09:48 Російські окупанти вбили 5 осіб на Донеччині – Павло Кириленко
09:29 Окупанти втратили понад 50% живої сили та сотні одиниць техніки під час відступу з Харківської області
08:18 Росія не здатна спрямувати масштабне підкріплення до Харківської та Луганської областей – Інститут вивчення війни

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Сьогодні, 19 вересня, у світі відзначаються День народження смайлика.

Понеділок, 19 вересня 2022, 07:18
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Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1654 — у Квебеці зареєстровано перший в Канаді шлюб (11-літня М. Седільо (Marguerite Sedillot) вийшла заміж за Ж. Обушо (Jean Aubucho).

1673 — почалось селянське повстання на Слобожанщині.

1676 — розпочався штурм московськими військами гетьманської столиці Чигирин.

1783 — французькі брати Монгольф’є, у присутності короля Людовика XVI, запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка).

1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях.

1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре (англ. Bertha Soucaret).

1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці.

1919 — у Києві денікінцями було розгромлено одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень (по вулиці Безаківській). В акті спалених книжок — 40 543 примірники, всі україномовні.

1920 — до Дубна й Луцька вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР.

1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тис. осіб (дані Курта фон Тіппельскірка, німецького воєнного історика, під час війни бойовий генерал Вермахту).

1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія підписали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок
1945 — до Північної Кореї з сибірського табору повернувся майбутній вождь Кім Ір Сен.

1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.

1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 чоловік, десятки будівель були повністю зруйновані.

1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.

2015 — найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 19 вересня вшановує пам’ять Архістратига Михаїла.

Він вважається одним із найшанованіших святих у християнстві. В цей день християни вшановують чудеса, що трапилися в храмі Архістратига Михаїла.

Що не можна робити 19 вересня:

  • У цей день не можна працювати, особливо у полі. Також не можна прибирати, шити, рубати дрова.
  • 19 вересня ні в якому разі не можна говорити неправду.
  • Заборонено викидати залишки їжі зі столу.
  • Також не рекомендується працювати з тістом, пекти хліб і пироги.

Прикмети погоди:

  • Сині хмари ввечері означають, що погода скоро зміниться.
  • Ранковий туман обіцяє потепління.
  • На деревах з’явився іній вранці – до сніжної зими.
  • Теплий день означає, що зима буде пізньою.

19 вересня іменини в Архипа, Давида, Дмитра, Кирила, Макарія, Фекли, Дениса, Михайла, Андрія, Костянтина та Івана.

Теги: 19 вересня, іменини, прикмети, свято, традиції

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