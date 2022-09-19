19 вересня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1654 — у Квебеці зареєстровано перший в Канаді шлюб (11-літня М. Седільо (Marguerite Sedillot) вийшла заміж за Ж. Обушо (Jean Aubucho).

1673 — почалось селянське повстання на Слобожанщині.

1676 — розпочався штурм московськими військами гетьманської столиці Чигирин.

1783 — французькі брати Монгольф’є, у присутності короля Людовика XVI, запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка).

1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях.

1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре (англ. Bertha Soucaret).

1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці.

1919 — у Києві денікінцями було розгромлено одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень (по вулиці Безаківській). В акті спалених книжок — 40 543 примірники, всі україномовні.

1920 — до Дубна й Луцька вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР.

1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тис. осіб (дані Курта фон Тіппельскірка, німецького воєнного історика, під час війни бойовий генерал Вермахту).

1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія підписали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок

1945 — до Північної Кореї з сибірського табору повернувся майбутній вождь Кім Ір Сен.

1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.

1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 чоловік, десятки будівель були повністю зруйновані.

1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.

2015 — найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 19 вересня вшановує пам’ять Архістратига Михаїла.

Він вважається одним із найшанованіших святих у християнстві. В цей день християни вшановують чудеса, що трапилися в храмі Архістратига Михаїла.

Що не можна робити 19 вересня:

У цей день не можна працювати, особливо у полі. Також не можна прибирати, шити, рубати дрова.

19 вересня ні в якому разі не можна говорити неправду.

Заборонено викидати залишки їжі зі столу.

Також не рекомендується працювати з тістом, пекти хліб і пироги.

Прикмети погоди:

Сині хмари ввечері означають, що погода скоро зміниться.

Ранковий туман обіцяє потепління.

На деревах з’явився іній вранці – до сніжної зими.

Теплий день означає, що зима буде пізньою.

19 вересня іменини в Архипа, Давида, Дмитра, Кирила, Макарія, Фекли, Дениса, Михайла, Андрія, Костянтина та Івана.