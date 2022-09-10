Про це повідомили в Букінгемському палаці.

Зазначається, що похорони королеви відбудуться у Вестмінстерському абатстві 19 вересня, за київським часом о 13:00. Перед цим вшанувати Єлизавету II можна буде у Вестмінстер-Холі протягом чотирьох днів.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September. Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects. — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

Нагадаємо, що королева Великої Британії Єлизавета II померла на 97-му році життя. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини. Станом на 8 вересня 2022 правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала обіцянку.

Роками вона залишалася однією з найпопулярніших осіб країни. Опитування 2022 року показали, що її підтримували близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність Єлизавети та авторитет монархії.