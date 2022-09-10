Про це повідомили в Букінгемському палаці.

Зазначається, що похорони королеви відбудуться у Вестмінстерському абатстві 19 вересня, за київським часом о 13:00. Перед цим вшанувати Єлизавету II можна буде у Вестмінстер-Холі протягом чотирьох днів.

Нагадаємо, що королева Великої Британії Єлизавета II померла на 97-му році життя. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини. Станом на 8 вересня 2022 правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала обіцянку.

Роками вона залишалася однією з найпопулярніших осіб країни. Опитування 2022 року показали, що її підтримували близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність Єлизавети та авторитет монархії.