Про це повідомили в Букінгемському палаці.

Зазначається, що похорони королеви відбудуться у Вестмінстерському абатстві 19 вересня, за київським часом о 13:00. Перед цим вшанувати Єлизавету II можна буде у Вестмінстер-Холі протягом чотирьох днів.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.

Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022