Сьогодні, 19 жовтня, сьогодні Міжнародний день балету, Міжнародний день джина з тоніком, День написання листа в майбутнє. У США у третій вівторок жовтня відзначають День фармацевта.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1918 — створена у Львові Українська Національна Рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.

1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.

1947 — почалося (19-21 жовтня) масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців у Сибір.

1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків.

1956 — Польська об’єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні відзначають день апостола Фоми. Святий Фома був одним з 12 апостолів Христа.

Прикмети:

Якщо зустріли ворон, які збираються в зграї – чекати негоди.

Погода безвітряна, то скоро похолодає.

Дим підійматися стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Бліде сонце на заході – до похолодання.

Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде гарний.

Іменини сьогодні святкують Петро, Іван.