Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1918 — створена у Львові Українська Національна Рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.
1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.
1947 — почалося (19-21 жовтня) масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців у Сибір.
1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків.
1956 — Польська об’єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни сьогодні відзначають день апостола Фоми. Святий Фома був одним з 12 апостолів Христа.
Прикмети:
Якщо зустріли ворон, які збираються в зграї – чекати негоди.
Погода безвітряна, то скоро похолодає.
Дим підійматися стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.
Бліде сонце на заході – до похолодання.
Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде гарний.
Іменини сьогодні святкують Петро, Іван.