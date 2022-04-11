Українські служителі церков Московського патріархату закликають до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков у зв'язку з підтримкою предстоятелем церкви патріархом Кирилом кровопролитної та загарбницької війни в Україні.

Про це заявив протоієрей Дніпропетровської єпархії УПЦ МП Андрій Пінчук у Facebook.

Пінчук зазначив, що вже протягом багатьох століть у Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів – на ньому неодноразово розглядалися позови проти найвищих церковних сановників.

“Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила”, – наголосив протоієрей.

Звинувачують російського патріарха у проповідуванні “русского міра”, доктрина якого абсолютно не відповідає християнському вченню та має бути засуджена як єресь; також російському патріарху інкримінують моральні злочини, як-от благословення війни в Україні.

До патріарха Кирила після початку повномасштабної російсько-української війни зверталися Блаженніший Онуфрій і Священний Синод Української Православної Церкви з проханням відреагувати та посприяти завершенню цього – однак прохання були проігноровані.

Більш того, від початку війни патріарх Кирил неодноразово робив публічні заяви, які містили фактичну підтримку агресивних дій Російської Федерації проти України. Дії патріарха Кирила викликали масове обурення серед духовенства та вірних Української Православної Церкви.

Ці жорстокості та кровопролиття, на переконання служителів УПЦ МП, фактично схвалені російським патріархом. Також його звинувачують у просуванні серед пастви імперських тез як позицію Світового Православ’я – використовуючи Церкву в інтересах державної пропаганди.

“Трагедія, яка розгортається сьогодні в Україні, стала у тому числі і результатом політики, яку патріарх Кирил проводить протягом свого перебування на чолі Руської Православної Церкви. Цілком очевидно, що це вже стало викликом для всього Світового Православ’я”, – наголошують духовники.