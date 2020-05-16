У дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стверджується, що до 190 тисяч населення Африки можуть померти внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 до кінця року.

Про це свідчить доповідь ВООЗ.

Згідно зі звітом, чверть мільярда населення Африки може заразитися коронавірусом до кінця 2020 року. З них до 190 тисяч можуть померти внаслідок зараження.

Раніше в British Medical Journal опублікували дослідження, в якому прогнозувалося, що до 190 тисяч африканського населення може померти протягом року внаслідок пандемії, якщо уряд не вживе термінових заходів.

Йдеться про населення 47 країн, які складають африканський регіон ВООЗ. Це 250 мільйонів осіб. До цього переліку не входить такі країни, як Лівія, Єгипет і Судан.

Згідно моделюванню, від 4,6 до 5,5 мільйонів африканців доведеться госпіталізувати, що означає крах системи охорони здоров’я на континенті.

Через боротьбу з COVID-19 медики не зможуть протистояти таким поширеним на континенті захворюванням, як туберкульоз, малярія і СНІД. Також мінімальна увага буде до проблем, викликаних недоїданням населення.

Квітневе дослідження Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM) свідчить, що африканські країни можуть запобігти кризі, викликаній пандемією, якщо поєднуватимуть заходи самоізоляції громадян і соціальне дистанціювання. Ці заходи необхідні для того, щоб захистити найбільш вразливі до коронавірусу групи населення.

Перш за все, такі заходи допомогли б запобігти спалаху в Нігерії і Маврикії, де наймолодше населення на континенті. До того ж, їх введення потенційно знизило б смертність внаслідок зараження від 605 тис (без обмежень) до 285 тисяч (з обмеженнями) до кінця наступного року.

Головний недолік ведення обмежень – економічна криза і ймовірна друга і наступні хвилі зараження.

З огляду на те, що в Африці проживає 13,7% населення світу, на континент припадає 0,43% випадків заражень коронавірусною інфекцією.

Досить низький рівень смертності на материку внаслідок зараження COVID-19 багато хто пояснює відносно молодим населенням. Середній вік жителів Африки становить 19,4 років, а в Італії (Європа) – 45,4 років.

При цьому, справжні масштаби епідемії на території Африки невідомо, оскільки там роблять невелику кількість тестів. На сьогоднішній день в Південній Африці щодня тестують на коронавірус по 16 тисяч осіб, які звертаються до медиків за допомогою.