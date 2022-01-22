Про це повідомляє видання The Verge.
Компанія 1Password вже продає нові послуги — Universal Sign On. Покупцями є малі й великі підприємства, які хочуть контролювати та захищати доступ до різних паролів серед співробітників
Тепер 1Password прагне змусити Universal Sign On працювати спільно з продуктами багатофакторної аутентифікації, такими як Duo (відеочат розроблений Google), продуктами єдиного входу (SSO) та залежно від потреб підприємства з компанією з керування ідентифікації та доступу Okta.
Protecting you online — it’s in our DNA. 💙
Today, we announce our Series C and our vision for the future of 1Password, to bring human-centric security to everyone: https://t.co/Ql0LxQ0LCF
— 1Password (@1Password) January 19, 2022
Також, компанія пояснює, як 1Password працюватиме спільно з SSO і чому підприємства справді мають використовувати його продукт:
Важливо зазначити, що SSO не вирішує всі проблеми безпеки, а лише їх частину. Наприклад, якщо служба не інтегрована у вашу платформу SSO, співробітники можуть створити обліковий запис самостійно, минаючи SSO.”
Повний пост компанії 1Password у Twitter можете переглянути нижче:
Connect with the humans who built 1Password from the ground up. 🛠🚀
Join CEO @jeffreyshiner, founders @roustem, @dteare, @1PSara, and CFO @Jeannie_DG at 4 PM EST today as we share the vision for the future of 1Password. We’ll see you there!https://t.co/JqmquOv4OH
— 1Password (@1Password) January 19, 2022
- Нагадаємо, що на офіційному сайті Tesla більше немає інформації про дату початку виробництва футуристичного пікапа Cybertruck. Жодних публічних заяв про цю дату компанія не зробила.
- Раніше ми писали, що Facebook запроваджує професійний режим для профілів, створивши можливість для творців скористатися перевагами додаткових інструментів монетизації. Новий режим також надає творцям доступ до функцій, які допомагають відстежувати зростання їх аудиторії, що раніше було доступне лише у Pages.
- Також, соцмережа Instagram надасть змогу батькам встановлювати часові обмеження для дітей та регулювати, скільки часу вони проводять у соцмережі. Оновлення має назву “Take a Break” та працює як нагадування. Це допоможе підвищити стандарти захисту підлітків та підтримки батьків в Інтернеті.