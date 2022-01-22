Про це повідомляє видання The Verge.

Компанія 1Password вже продає нові послуги — Universal Sign On. Покупцями є малі й великі підприємства, які хочуть контролювати та захищати доступ до різних паролів серед співробітників

Тепер 1Password прагне змусити Universal Sign On працювати спільно з продуктами багатофакторної аутентифікації, такими як Duo (відеочат розроблений Google), продуктами єдиного входу (SSO) та залежно від потреб підприємства з компанією з керування ідентифікації та доступу Okta.

Також, компанія пояснює, як 1Password працюватиме спільно з SSO і чому підприємства справді мають   використовувати його продукт:

Важливо зазначити, що SSO не вирішує всі проблеми безпеки, а лише їх частину. Наприклад, якщо служба не інтегрована у вашу платформу SSO, співробітники можуть створити обліковий запис самостійно, минаючи SSO.”

Повний пост компанії 1Password у Twitter можете переглянути нижче: