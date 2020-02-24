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2/3 випадків коронавірусу за межами Китаю можуть бути не ідентифіковані

Вчені Імперського коледжу Лондону вважають, що дві третини випадків атипового коронавірусу за межами Китаю може бути не ідентифіковано.

Понеділок, 24 лютого 2020, 15:17

Про це повідомляється в доповіді вчених Імперського коледжу Лондона.

“Ми порівняли середньомісячнц кількість пасажирів, які подорожують з Уханю в основні інтернаціональні хаби з кількістю підтверджених випадків захворювання коронавірусом за межами Китаю. Відштовхуючись цих даних, ми виявили, що приблизно дві третини випадків могли бути не ідентифіковані. Наші висновки підтверджуються схожими аналізами інших груп”, – повідомив автор доповіді, доктор Сангіта Батія.

Зокрема, в Сінгапурі можуть бути не виявлені 63% випадків захворювання китайським коронавірусом.

В той же час в Канаді, Шрі-Ланці, Індії, Швеції, Бельгії, Непалі та Фінляндії можуть бути не ідентифіковані 73% випадків.

“Країни фокусувалися на визначенні міжнародного поширення коронавірусу шляхом виявлення випадків зараження у людей, що прибувають з Китаю. Однак, підходи і можливості у виявленні відрізнялися в різних країнах”, – пояснив автор доповіді, професор Ніл Фергюсон.

Нагадаємо, що влада італійського регіону Ломбардія заявила про третю жертву коронавірусу COVID-19.

Теги: вірус, Китай, эпидемия

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