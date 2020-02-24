2/3 випадків коронавірусу за межами Китаю можуть бути не ідентифіковані

Вчені Імперського коледжу Лондону вважають, що дві третини випадків атипового коронавірусу за межами Китаю може бути не ідентифіковано.

Про це повідомляється в доповіді вчених Імперського коледжу Лондона.

“Ми порівняли середньомісячнц кількість пасажирів, які подорожують з Уханю в основні інтернаціональні хаби з кількістю підтверджених випадків захворювання коронавірусом за межами Китаю. Відштовхуючись цих даних, ми виявили, що приблизно дві третини випадків могли бути не ідентифіковані. Наші висновки підтверджуються схожими аналізами інших груп”, – повідомив автор доповіді, доктор Сангіта Батія.

Зокрема, в Сінгапурі можуть бути не виявлені 63% випадків захворювання китайським коронавірусом.

В той же час в Канаді, Шрі-Ланці, Індії, Швеції, Бельгії, Непалі та Фінляндії можуть бути не ідентифіковані 73% випадків.

“Країни фокусувалися на визначенні міжнародного поширення коронавірусу шляхом виявлення випадків зараження у людей, що прибувають з Китаю. Однак, підходи і можливості у виявленні відрізнялися в різних країнах”, – пояснив автор доповіді, професор Ніл Фергюсон.

Нагадаємо, що влада італійського регіону Ломбардія заявила про третю жертву коронавірусу COVID-19.