У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) спрогнозували, що кожен четвертий житель планети, а це 2,5 мільярда осіб, до 2050 року може частково або повністю втратити слух.

Про це сказано в звіті організації.

Мета доповіді – закликати до поліпшення доступу до методів лікування і профілактики в разі втрати слуху у всьому світі.

“У більшості країн лікування вух і слуху все ще не інтегровано в національні системи охорони здоров’я, і ​​доступ до послуг утруднений для людей з такими захворюваннями і втратою слуху”, – сказано в звіті.

Організація зазначила, що відсутність доступу до медичної допомоги, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, сприяє погіршенню слуху у населення планети.

Особливо актуальна ця проблема для країн з низьким рівнем доходу. У 78% таких країн менше одного пацієнта на мільйон населення звернулося за медичною допомогою до ЛОРа.

У ВООЗ зазначили, що масової втрати слуху у населення планети можливо запобігти, якщо впровадити ефективні стратегії втручання. Наприклад, 60% випадків часткової або повної втрати слуху у дітей можна запобігти за допомогою вакцинації, а також – шляхом поліпшення медичної допомоги матерям і новонародженим.

У ВООЗ звернули увагу на те, що якщо проблема не буде вирішена, то кількість людей, які страждають від втрати слуху, може збільшитися “більш ніж в 1,5 рази протягом наступних трьох десятиліть”, досягнувши 2,5 млрд осіб. У 2019 ВООЗ повідомляла, що від втрати слуху страждають близько 1,6 мільярда осіб. За оцінками ВООЗ, приблизно 700 мільйонам з 2,5 мільярда, ймовірно, потрібне лікування.

“Наша здатність чути безцінна. Відсутність лікування втрати слуху може мати руйнівні наслідки для здатності людей спілкуватися, вчитися і заробляти на життя. Це також може вплинути на психічне здоров’я людей і їх здатність підтримувати відносини”, – сказав директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.