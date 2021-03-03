Про це сказано в звіті організації.
Мета доповіді – закликати до поліпшення доступу до методів лікування і профілактики в разі втрати слуху у всьому світі.
“У більшості країн лікування вух і слуху все ще не інтегровано в національні системи охорони здоров’я, і доступ до послуг утруднений для людей з такими захворюваннями і втратою слуху”, – сказано в звіті.
Організація зазначила, що відсутність доступу до медичної допомоги, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, сприяє погіршенню слуху у населення планети.
Особливо актуальна ця проблема для країн з низьким рівнем доходу. У 78% таких країн менше одного пацієнта на мільйон населення звернулося за медичною допомогою до ЛОРа.
У ВООЗ зазначили, що масової втрати слуху у населення планети можливо запобігти, якщо впровадити ефективні стратегії втручання. Наприклад, 60% випадків часткової або повної втрати слуху у дітей можна запобігти за допомогою вакцинації, а також – шляхом поліпшення медичної допомоги матерям і новонародженим.
У ВООЗ звернули увагу на те, що якщо проблема не буде вирішена, то кількість людей, які страждають від втрати слуху, може збільшитися “більш ніж в 1,5 рази протягом наступних трьох десятиліть”, досягнувши 2,5 млрд осіб. У 2019 ВООЗ повідомляла, що від втрати слуху страждають близько 1,6 мільярда осіб. За оцінками ВООЗ, приблизно 700 мільйонам з 2,5 мільярда, ймовірно, потрібне лікування.
“Наша здатність чути безцінна. Відсутність лікування втрати слуху може мати руйнівні наслідки для здатності людей спілкуватися, вчитися і заробляти на життя. Це також може вплинути на психічне здоров’я людей і їх здатність підтримувати відносини”, – сказав директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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