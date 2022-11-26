Про це повідомляє Reuters.
Знімання організував американський фотограф Спенсер Тунік, відомий своїми роботами з масових оголених фотосесій.
Проєкт створили у межах співпраці митця з благодійною організацією задля підвищення обізнаності про четверту за поширеністю форму раку в Австралії — меланому.
За попередніми оцінками, цього року в країні діагностують 17 756 нових випадків захворювання, а 1 281 австралієць помре від меланоми: “У нас є можливість підвищити обізнаність про перевірку шкіри, і я маю честь прийти сюди, створити своє мистецтво і просто зробити свято на честь тіла і захисту”, — сказав Тунік на пляжі в Сіднеї.
Учасниця проєкту Робін Лінднер розповіла, вона дуже нервувалася через необхідність роздягнутися для знімання разом з іншими тисячами людей: “Я була налякана і вчора ввечері, мушу зізнатися, думала: “Що я зробили?” Але це було чудово, була справді хороша атмосфера, усі були справді поважними, і це було справді весело”, — сказала Лінднер.
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