І хоча провести змагання в звичному для багатьох любителів ММА поки неможливо, керівництво ліги вирішило адаптувати формат під нинішні реалії.

18 липня в Харкові, вперше після карантину пройшла перша частина серії турнірів Road to WWFC Kharkiv Open Cup.

Вже найближчим часом, 2 серпня, харків’яни знову отримають можливість насолодитися видовищними змаганнями серед бійців професіоналів і аматорів.

– З радістю повідомляємо про те, що під егідою Всесвітньої Ліги WWFC, Української федерації змішаних бойових мистецтв UF MMA, міжнародної беттінговой компанії FAVBET і маркетів Коло пройде побудована у вигляді гран-прі серія турнірів зі змішаних бойових мистецтв, – зазначив президент ліги Володимир Тесля.

Продовження відбіркового турніру призначено на 2 серпня, а за фіналом харків’яни зможуть спостерігати 23 серпня, в День міста на центральній площі. Головним подарунком від нас і апофеозом серії будуть відразу захисту відразу двох титулів харківськими чемпіонами світу – Денисом Бондарем та Олександром плетінки.

Як стверджують організатори змагань, спостерігати за одним з головних подій року – відкриття ММА після карантину – можна буде в прямому ефірі на майданчику MEGOGO.

Генеральний партнер – міжнародна беттінговая компанія FAVBET.

Титульний партнер – маркети КОЛО.

Генеральний медіа-партнер – MEGOGO.

Ексклюзивний партнер – Mandarin Rest Club.

O Лізі WWFC: World Warriors Fighting Championship (WWFC) – міжнародна організація, проводить бої зі змішаних бойових мистецтв (MMA) серед професіоналів. Головний офіс – у Києві, Україна. Заснована в 2013 році. WWFC провела 50 турнірів, в тому числі 16 номерних івентів і турніри серії Road to WWFC, Ukraine Selection, Warriors Honor. Заходи організації проходили в Україні, Франції, Люксембурзі, Молдові.