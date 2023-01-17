Про це повідомляє пресслужба “Держкіно”.
“Ми впевнені, прем’єра “Мавки” стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю”, — сказала Ірина Костюк, продюсерка “Мавки”.
Одразу після прем’єри розпочнеться прокат мультфільму у Франції, а згодом в усій Європі. Також “Мавка. Лісова пісня” вийде в країнах Близького Сходу та Північної Африки.
Над створенням образу Мавки працювали акторка Наталка Денисенко, співачка Христина Соловій та прима-балерина Національної опери Катерина Кухар.
Персонажа Лукаша озвучив музикант Артем Пивоваров, антагоністку Килину – акторка Олена Кравець, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила Водяницю, а Шумника Гука – співак Dzidzio.
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