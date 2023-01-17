Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде в український прокат 2 березня. Студія Animagrad завершила роботу над стрічкою, попри повномасштабну війну.

Про це повідомляє пресслужба “Держкіно”.

“Ми впевнені, прем’єра “Мавки” стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю”, — сказала Ірина Костюк, продюсерка “Мавки”.

Одразу після прем’єри розпочнеться прокат мультфільму у Франції, а згодом в усій Європі. Також “Мавка. Лісова пісня” вийде в країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Над створенням образу Мавки працювали акторка Наталка Денисенко, співачка Христина Соловій та прима-балерина Національної опери Катерина Кухар.

Персонажа Лукаша озвучив музикант Артем Пивоваров, антагоністку Килину – акторка Олена Кравець, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила Водяницю, а Шумника Гука – співак Dzidzio.