2 березня у світі відзначають Міжнародний день сірника.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1796 — французький генерал Наполеон Бонапарт призначений головнокомандувачем так званою Італійською армією.

1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.

1923 — у США вийшов друком перший номер журналу “Time” — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.

1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова.

1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

1956 — Марокко став незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.

1965 — США почали регулярні бомбардування Північного В’єтнаму.

1969 — розпочався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський.

1972 — з мису Канаверал (штат Флорида) у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат “Піонер-10”.

1983 — з’явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.

1993 — засновано Академію медичних наук України.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять Феодора Тирона мовчазного, Печерського, а також праведної Маріамни, сестри апостола Пилипа, християнської проповідниці.

Прикмети погоди:

2 березня туман – літо буде дощовим; сонячно – жарким; морозно – холодним;

Птахи з півдня повертаються – до ранньої весни.

Із заходу перисті хмари пливуть – до дощу.

День ангела святкують: Федір (Феодор), Роман, Мар’яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.