Джерело: #Букви

День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі: відзначають з 2 червня 2011 року. Метою його проведення є привернення уваги до питань культури харчування, особливо зараз, коли число людей у світі з надмірною вагою з року в рік зростає. Здорове харчування — це збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини у харчових і біоактивних речовинах,

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Італія – Національне свято Італійської Республіки

Болгарія – День Христо Ботева

Азербайджан – День цивільної авіації

Бутан – День соціального лісового господарства

Аргентина – Національний день собаки; День пожежників-добровольців та День випускника в галузі економічних наук

США – Національний день морозива Rocky Road та Національний день курки гриль

Цього дня у світі:

455 — вандали захопили Рим, після чого грабували його протягом двох тижнів

1537 — Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів.

1652 — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським.

1842 — побачив світ перший том роману Миколи Гоголя “Мертві душі”.

1851 — Штат Мен (США) першим ввів на своїй території “сухий закон”.

1857 — Джеймс Ґіббс (James Gibbs) з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.

1859 — на острові Хонсю (Японія) засновано місто Йокогама.

1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.

1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.

1924 — американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.

1946 — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.

1953 — коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.

1962 — у місті Новочеркаську Ростовської області (РРФСР, СРСР) жорстоко придушено демонстрацію робітників, що протестували проти підвищення цін — загинуло 24 людини, поранено 39 осіб.

2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам’яті жертв Голодомору.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує мученика Фалалея. Він народився у Лівані в родині воєводи. Ще в юному віці вивчив лікарську справу, але людей, що приходили до нього, завжди лікував безплатно, бо сповідував християнство. За це язичники схопили і привели його до правителя Малої Азії. Імператор довго переконував Фалалея відректися від Христа, але мученик відмовився. За це він був засуджений до страшних тортур, його довго катували, а потім стратили.

Прикмети:

Часто пірнають качки — чекайте на дощі.

Бджоли утворили рій і літають так — буде дощ.

На ялинці багато шишок — добре вродять огірки.

Традиції:

Святого просили позбавити від хвороб, а також молилися про хороші сходи. У цей день традиційно займалися городніми клопотами: пололи бур’яни, поливали грядки, висаджували овочі.

Часто в ніч проти 2 червня сняться віщі сни, але якщо ви хочете, щоб сон здійснився, про нього не можна нікому розповідати.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.