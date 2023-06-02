Джерело: #Букви
День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі: відзначають з 2 червня 2011 року. Метою його проведення є привернення уваги до питань культури харчування, особливо зараз, коли число людей у світі з надмірною вагою з року в рік зростає. Здорове харчування — це збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини у харчових і біоактивних речовинах,
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Італія – Національне свято Італійської Республіки
- Болгарія – День Христо Ботева
- Азербайджан – День цивільної авіації
- Бутан – День соціального лісового господарства
- Аргентина – Національний день собаки; День пожежників-добровольців та День випускника в галузі економічних наук
- США – Національний день морозива Rocky Road та Національний день курки гриль
Цього дня у світі:
- 455 — вандали захопили Рим, після чого грабували його протягом двох тижнів
- 1537 — Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів.
- 1652 — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським.
- 1842 — побачив світ перший том роману Миколи Гоголя “Мертві душі”.
- 1851 — Штат Мен (США) першим ввів на своїй території “сухий закон”.
- 1857 — Джеймс Ґіббс (James Gibbs) з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.
- 1859 — на острові Хонсю (Японія) засновано місто Йокогама.
- 1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.
- 1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.
- 1924 — американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.
- 1946 — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.
- 1953 — коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.
- 1962 — у місті Новочеркаську Ростовської області (РРФСР, СРСР) жорстоко придушено демонстрацію робітників, що протестували проти підвищення цін — загинуло 24 людини, поранено 39 осіб.
- 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам’яті жертв Голодомору.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православна церква вшановує мученика Фалалея. Він народився у Лівані в родині воєводи. Ще в юному віці вивчив лікарську справу, але людей, що приходили до нього, завжди лікував безплатно, бо сповідував християнство. За це язичники схопили і привели його до правителя Малої Азії. Імператор довго переконував Фалалея відректися від Христа, але мученик відмовився. За це він був засуджений до страшних тортур, його довго катували, а потім стратили.
Прикмети:
- Часто пірнають качки — чекайте на дощі.
- Бджоли утворили рій і літають так — буде дощ.
- На ялинці багато шишок — добре вродять огірки.
Традиції:
- Святого просили позбавити від хвороб, а також молилися про хороші сходи. У цей день традиційно займалися городніми клопотами: пололи бур’яни, поливали грядки, висаджували овочі.
- Часто в ніч проти 2 червня сняться віщі сни, але якщо ви хочете, щоб сон здійснився, про нього не можна нікому розповідати.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 2 червня, низку областей накриють опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 1 червня.