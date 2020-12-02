Цього дня світ відзначає Всесвітній день комп'ютерної грамотності, День фортуни, Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

Про це повідомляють #Букви.

У США – День спеціальної освіти, День прогулів, День безпечної бритви, День дворняги, День оладок, у Новій Зеландії – День шльопанців, в ОАЕ – День Незалежності, у Лаосі – Національний день, на Кубі – День революційних збройних сил.

Цей день в історії:

1015 — князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.

1104 — рукоположений митрополит Київський Никифор І.

1375 — болгарський монах Кипріан рукоположений на митрополита Київського і Литовського.

1697 — у Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла і почалась перша служба.

1804 — Папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I.

1816 — у Лондоні луддити (борці з верстатами) влаштували масові акти знищення машин і верстатів на підприємствах.

1852 — Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію.

1863 — завершилося будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США).

1864 — у Херсоні заснували перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.

1864 — у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо.

1870 — Рим проголошено столицею Королівства Італія.

1901 — американець Кінґ К. Жиллетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом.

1934 — в СРСР видано офіційну постанову про терор (офіційно — як наслідок вбивства С. Кірова).

1942 — група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.

1949 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

1969 — між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина.

1982 — хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.

1991 — незалежність України визнали першими Канада і Польща.

1998 — колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.

Народні прикмети:

Сьогодні сніжна та вітряна погода, то зима буде довгою і холодною;

На небі ні хмаринки, то будуть заморозки;

Дуже похмура погода, то незабаром буде відлига;

Якщо птахи літають дуже низько, то до опадів;

Якщо сокирою помахати на вулиці, то можна відігнати негоду.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна сваритися, лаятись та бажати зла іншим і собі;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна дивитись у люстерко до сходу сонця;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна піддаватись на провокації та встрягати у конфлікти;

Не можна ходити босоніж.

Іменини відзначають Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.