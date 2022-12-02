2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять пророка Авдія.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства: відзначається щорічно 2 грудня, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317(IV). Дата обрана не випадково, саме 2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами.

За даними Організації Об’єднаних націй, станом на 2016 рік в світі налічувалося понад 40 мільйонів рабів. За даними Global Slavery Index, цей показник склав 46 мільйонів осіб, причому, згідно з попереднім дослідженням, він збільшився на 10 мільйонів осіб. Чверть людей, які знаходяться в рабстві – діти.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

ОАЕ – Національне свято Об’єднаних Арабських Еміратів. День Незалежності (1971)

Лаос – Національне свято Лаоської Народно-Демократичної Республіки

Куба – День збройних сил

Цього дня у світі:

1015 — князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.

1104 — рукоположений митрополит Київський Никифор І.

1375 — болгарський монах Кипріан рукоположений на митрополита Київського і Литовського.

1697 — у Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла і почалась перша служба.

1804 — Папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I.

1805 — під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об’єднану російсько-австрійську армію

1816 — у Лондоні луддити (борці з верстатами) влаштували масові акти знищення машин і верстатів на підприємствах.

1823 — у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту (“доктрину Монро”) — “Америка для американців!”

1848 — 53-річний австрійський цісар Фердинанд I був змушений зректися престолу на користь свого 18-річного племінника Франца Йосифа I.

1852 — Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію.

1863 — завершилося будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США).

1864 — у Херсоні заснували перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.

1864 — у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо.

1870 — Рим проголошено столицею Королівства Італія.

1896 — у приміщенні Харківського оперного театру) відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс.

1901 — американець Кінґ К. Жиллетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом — жилетку.

1934 — в СРСР видано офіційну постанову про терор (офіційно — як наслідок вбивства С. Кірова).

1942 — група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.

1949 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

1956 — висадкою з яхти “Гранма” 82-х революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі розпочалося повстання проти проамериканського режиму Батисти, яке завершилося перемогою після двох років важких боїв.

1960 — на металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч “Криворізька-Комсомольська” — тоді найбільшу у світі.

1966 — постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти та газу.

1969 — між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина.

1971 — утворилася Федерація Об’єднаних Арабських Еміратів (об’єднує 7 князівств).

1975 — проголошено Лаоську Народно-Демократичну Республіку.

1982 — хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.

1983 — на каналі MTV відбулася прем’єра музичного відео під назвою Michael Jackson’s Thriller.

1991 — незалежність України визнали першими Канада і Польща.

1991 — полк зв’язку 13-ї армії (командир — В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор.

1998 — колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.

2001 — одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США “Enron” оголосила про своє банкрутство. Розслідування “справи Enron” (топ-менеджери компанії й аудитори займалися приписками) потягло за собою серію корпоративних скандалів у США.

2010 — виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), “проголосував” за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква вшановує 2 грудня пам’ять пророка Авдія.

Авдій жив в період розпаду Єврейського царства (VI ст. до Різдва Христового) в невеликому селі Вифарам на Єфремовій горі. З дитинства він відрізнявся благочестивістю та вірою в Бога. Навіть коли більша частина ізраїльтян відвернулася від Господа, Авдій стояв на своєму і переховував в себе вдома близько 100 інших християн.

Авдій служив управителем дому у лукавого царя Ахава, який відіслав три військових загони для пошуків пророка Іллі. Один з них очолював Авдій. Дорогою два інших загони були уражені небесним вогнем. Уражений силою Господа Авдій покинув царську службу і став учнем пророка Іллі. Невдовзі у нього самого з’явилася здатність до пророцтва.

Прикмети:

Якщо сьогодні сніжна та вітряна погода, то зима буде довгою і холодною;

Якщо на небі ні хмаринки, то будуть заморозки;

Якщо дуже похмура погода, то незабаром буде відлига;

Якщо птахи літають дуже низько, то до опадів;

Якщо сокирою помахати на вулиці, то можна відігнати негоду.

Традиції:

У народі вірили, що Авдій опікується домашнім господарством та сімейним благополуччям. За це святого прозвали Дбайливцем. У день його іменин треба було постукати обухом сокири по всіх одвірках і віконних рамах – за повір’ям, це перешкоджало нечисті пробратися в будинок.

Сон в ніч з 1 на 2 грудня потрібно запам’ятати і нікому не розповідати. Він може збутися протягом місяця.

2 грудня не рекомендували без потреби виходити з дому. Вірили, що в цей день на вулиці нечисть лютує. Тому селяни вважали за краще на Авдія сидіти біля печі, пити трав’яний відвар з медом і розмовляти. Напій з трав і меду, на думку наших предків, добре захищає від простудних захворювань.

Іменини цього дня святкують:

Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.