У четвер, 2 липня, в світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста. У той же час, в Україні День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського і річкового флоту. Згідно з народним календарем, 2 липня - Зосима Пасічника.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

2 липня в Норвегії День короля, в Україні – День працівника податкової служби, в Узбекистані – День прийняття державного герба, в Азербайджані – день працівників поліції, а в Кюрасао – День прапора.

Міжнародний день спортивного журналіста (World Sports Journalists Day)

З 1995 року це свято щорічно відзначають у багатьох країнах світу. Ініціатором свята була Міжнародна асоціація спортивної преси.

Саме в цей день 1924 року в Парижі була створена Міжнародна асоціація спортивної преси (International Sports Press Association, AIPS), яка об’єднує майже півтори сотні національних спілок журналістів, на сьогоднішній день.

Національні асоціації спортивних журналістів і AIPS в цей день проводять урочисті засідання, де нагороджуються кращі представники засобів масової інформації в області спорту, а деякі видання проводять спеціальні спортивні заходи.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України і День працівників морського і річкового флоту

День Військово-Морських Сил Збройних Сил і День працівників морського і річкового флоту започатковані згідно з указами Президента від 12 червня 2015 року.

Вперше День ВМС України відсвяткували в Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, які перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України. День ВМС ЗС України було встановлено на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил, в честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту “Море-96”, указом президента від 17 серпня 1996 року.

Святкування Дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту і визначенням його авторитету як в Севастополі, так і в Україні в цілому. Крім того, воно показало перемогу не тільки військових моряків, а всього українського народу у виснажливій боротьбі за флот, за право України бути морською державою.

Згодом, згідно з указом президента Ющенка від 24 березня 2006 року, День ВМС відзначався щорічно в перший тиждень липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України в перший тиждень липня.

Православні свята 2 липня

Сьогодні православна церква вшановує мученика Зосима, який жив у II столітті у Фракії. За часів правління імператора Траяна почалися переслідування християн. Дізнавшись про це, Зосим прийняв хрещення і залишив військову службу. Правитель Антіохії Доміціан, почувши про те, що воїн Зосим визнав себе християнином, піддав його жорстоким тортурам, але мученик переніс всі випробування. Коли стало зрозуміло, що його не зламати, Зосиму відрубали голову.

В цей час в давнину починався великий сінокіс. За короткий час треба було скосити, висушити і прибрати траву. Тому працювали зрання й до пізнього вечора. Іноді господареві було важко впоратися самотужки з косовицею, тому ті, хто мав сінокоси на далекій відстані або великі угіддя, що вимагають додаткової робочої сили, влаштовували толоки. Ця форма колективної взаємодії і взаємодопомоги була добровільною і неоплачуваною. Під час сінокосу українці співали спеціальні обрядові пісні – петрівочки.

Також в цей час бджоли починали запасати мед. Останніх наші предки дуже поважали, адже вважали бджіл посланниками Бога. Слов’яни наділяли бджіл такий надзвичайною силою за їх здатність давати людині віск, з якого робили свічки.

Народні прикмети на Зосима Пасічника: що не можна робити

Бджоли сидять на стінках вулика – до сильної спеки.

Летючі до своїх вуликів бджоли обіцяють швидкий дощ.

Перед посухою бджоли стають злішими, частіше жалять.

Народжені в цей день досить велелюбні. Їм дана здатність розбиратися в травах.

Що не можна робити:

Сумувати і злитися.

Переїдати, особливо їжу тваринного походження: менше в животі – більше в гаманці.

Брати і давати в борг. Якщо на Зосима не віддати борги – будуть проблеми з грошима.

2 липня: цей день в історії

1776 – другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення Америки від Великобританії. Але День незалежності відзначається в США 4 липня, коли була прийнята Декларація незалежності, публічно зачитана 8 липня.

1918 – Гетьман Скоропадський ввів українське громадянство.

1924 – створена Міжнародна асоціація спортивної преси.

1951 – “Правда” засудила вірш українського поета В. Сосюри “Любіть Україну”.

1964 – після тривалих дебатів в сенаті США президент Ліндон Джонсон підписав Акт про цивільні права, запропонований його попередником Д. Ф. Кеннеді в 1963 році. Закон, що вступив в силу закін формально поклав край дискримінації на основі расових, релігійних, статевих або національних ознак.

1993 – в Києві створено Конгрес Українських Націоналістів.

2002 – Стів Фоссетт завершив перше в світі кругосвітню подорож на повітряній кулі.

2009 – Індія скасувала кримінальне переслідування осіб гомосексуальної орієнтації.

2011 – у Монако відбулося вінчання принца Альбера II і Шарлін Віттсток.

Іменинники 2 липня

1486 – Якопо Сансовіно (пом. 1570), флорентійський скульптор, архітектор (бібліотека Сан-Марко у Венеції).

1904 – Рене Лакост, французький тенісист, багаторазовий переможець турнірів Великого шолома, засновник лінії модного одягу Lacoste.

1922 – П’єр Карден, французький модельєр.

1992 – Медісон Чок, американська фігуристка, що виступає у танцях на льоду, чемпіонка чотирьох континентів (2019, 2020 роки).

Привітання з Днем я​нгола сьогодні приймають Іван, Марія, Урбан, Варлаам, Паїсій.