2 червня у всьому світі обговорюють важливість правильного харчування і відмови від зайвої їжі, а в США відзначають День обжерливості.

#Букви зібрали цікаві факти про ці та інші свята.

У вівторок, 2 червня, в Італії святкують День Республіки, в світі – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі, в Азербайджані – День цивільної авіації, а в Болгарії – День пам’яті борців, полеглих за свободу країни в боротьбі проти османських поневолювачів.

День відмови від зайвої їжі

Це свято заснували прихильники здорового способу життя з метою пропаганди здорової їжі. Ідеєю створення послужив американський Національний день вседозволеності в їжі – День обжерливості.

Його вперше відзначили у 2011 році.

У цей день прийнято нагадувати, що щоденне харчування вимагає уваги і усвідомленості.

Часто в День здорового харчування і відмови від надмірної їжі нагадують про різні способи схуднення: інтервальне голодування, дефіцит калорій, відмову від солодкого, споживання денної норми води і так далі.

Досить популярною останнім часом стала якась дієта, заснована на низьковуглеводну харчуванні з достатнім вмістом здорових жирів: кето-дієта і LCHF (Low Carb High Fat). Система заснована на тому, щоб їсти менше цукру і крохмалю, віддаючи перевагу цільній їжі, багатій жирами, білками і харчовими волокнами.

Церковні свята 2 червня

У цей день православна церква відзначає день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, а також благовірного князя Довмонта, у Святому Хрещенні Тимофія, Псковського.

Згідно з народним календарем, в цей день шанують Тимофія Грядочника. У цей період особлива увага приділялася огіркам.

У церковному календарі в цей день вшановували пам’ять святого Тимофія, князя Псковського, в світі благовірного князя Нальшанского Довмонта. Інші назви свята: “Тимофія”, “Огірочника”. День Тимофія в народі прозвали Грядочником тому, що він приходиться на фазу активних городніх робіт. 2 червня було прийнято молитися святому Тимофію про хороший урожай.

Народні прикмети на Тимофія Грядочника: що не можна робити

Жаби сильно квакають – буде хороший урожай огірків.

Бджоли сердито жалять – до дощу.

Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня випаде сніг.

Якщо 1 і 2 червня йде дощ, то червень буде посушливий.

Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячна погода.

Якщо багато шишок на ялинках, то і огірки добре вродять.

Якщо на Тимофія посадити огірки – до багатого врожаю.

Що не можна робити

Не можна, аби хтось чужий бачив посадку огірків, щоб не наврочив.

Не можна сваритися, особливо з рідними.

Не бажано їсти м’ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.

2 червня: цей день в історії

1537 – спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворювати їх на рабів.

1782 – засновано Banco Nacional de San Carlos, майбутній Банк Іспанії.

1851 – штат Мен (США) першим ввів на своїй території “сухий закон”.

1891 – за пропозицією ірландця Вільяма Маккрама (William McCrum) в футболі введено пенальті.

1896 – італієць Гульєльмо Марконі в США запатентував радіо.

1897 – тижневик New York Journal, спростовуючи чутки про смерть Марка Твена, процитував його телеграму з Лондона: “Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені”.

1910 – в голландській Новій Гвінеї знайдено плем’я пігмеїв.

1924 – всі індіанці США отримали американське громадянство.

1946 – в Італії за результатами референдуму проголошено республіку. Жінкам надали право голосу.

1953 – у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великобританії. Вперше здійснювалася телетрансляція даної події.

1968 – рукопис роману “Архіпелаг ГУЛАГ” була переправлена ​​Олександром Солженіциним за кордон СРСР.

1973 – в центрі Амстердама відкрився Музей Вінсента ван Гога.

Іменинники 2 червня

1740 – Донасьен Альфонс де Сад, французький письменник і філософ, аристократ, основоположник садизму.

1816 – Грейс Агіляр, англійська письменниця, авторка сентиментальних романів.

1863 – Фелікс Вейнгартнер, австрійський симфонічний диригент і композитор.

1868 – Федір Андерс, український конструктор-дерижаблебудівник.

1904 – Джонні Вайсмюллер, американський плавець, 5-разовий олімпійський чемпіон, автор 67 світових рекордів, а також актор, який зіграв головну роль в 12 фільмах про пригоди Тарзана.

1919 – Юрій Тимошенко, український актор-комік, майстер скетчу (“Тарапунька”).

Іменини 1 червня святкують Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.