Covid-19 Україна

оновлено 13.04.2020 о 10:02

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2-й тиждень Всеукраїнської онлайн-школи: розклад уроків

Сьогодні, 13 квітня, стартує другий тиждень роботи Всеукраїнської онлайн-школи.

Понеділок, 13 квітня 2020, 10:29

На сайті Міносвіти і науки (МОН) опубліковано розклад уроків.

Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на YouTube-каналі МОН. Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила в залежності від тривалості кожного запису.

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

  • 1 урок – 10:00
  • 2 урок – 10:30
  • 3 урок (руханка) – 11:00
  • 4 урок – 11:15
  • 5 урок – 11:45
  • 6 урок (руханка) – 12:15
  • 7 урок – 12:30

Важливо пам’ятати, що всі уроки доступні в запису на YouTube-каналі міністерства.

Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

На YouTube-канале МОП для вашего удобства также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.

Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”, який нібито надіслав їй листа.

Теги: школа, Коронавірус, Міносвіти, карантин, онлайн трансляция

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