2-й тиждень Всеукраїнської онлайн-школи: розклад уроків

На сайті Міносвіти і науки (МОН) опубліковано розклад уроків.
Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на YouTube-каналі МОН. Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила в залежності від тривалості кожного запису.
З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:
- 1 урок – 10:00
- 2 урок – 10:30
- 3 урок (руханка) – 11:00
- 4 урок – 11:15
- 5 урок – 11:45
- 6 урок (руханка) – 12:15
- 7 урок – 12:30
Важливо пам’ятати, що всі уроки доступні в запису на YouTube-каналі міністерства.
Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.
На YouTube-канале МОП для вашего удобства также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:
- 5 клас – bit.ly/USO5class
- 6 клас –bit.ly/USO6class
- 7 клас – bit.ly/USO7class
- 8 клас – bit.ly/USO8class
- 9 клас – bit.ly/USO9class
- 10 клас – bit.ly/USO10class
- 11 клас – bit.ly/USO11class
Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.
Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”, який нібито надіслав їй листа.
- Раніше повідомлялося, що вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, під час уроку допустила при відніманні елементарну помилку.
- Також вчителька географії Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.
- Під час уроку всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі, ініційованій президентом Володимиром Зеленським, 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”.
- Під час уроку всесвітньої історії в онлайн-школі, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, вчителька переплутала Лівонську війну з Ліванською.