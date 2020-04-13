2-й тиждень Всеукраїнської онлайн-школи: розклад уроків

Сьогодні, 13 квітня, стартує другий тиждень роботи Всеукраїнської онлайн-школи.

На сайті Міносвіти і науки (МОН) опубліковано розклад уроків.

Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на YouTube-каналі МОН. Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила в залежності від тривалості кожного запису.

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

Важливо пам’ятати, що всі уроки доступні в запису на YouTube-каналі міністерства.

Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

На YouTube-канале МОП для вашего удобства также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 клас – bit.ly/USO5class

6 клас –bit.ly/USO6class

7 клас – bit.ly/USO7class

8 клас – bit.ly/USO8class

9 клас – bit.ly/USO9class

10 клас – bit.ly/USO10class

11 клас – bit.ly/USO11class

Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.